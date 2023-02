Batata, cenoura e abobrinha: os vilões da inflação de janeiro

A inflação oficial de janeiro ficou em 0,53%, representando desaceleração em relação a dezembro e ligeiramente abaixo da estimativa do mercado financeiro. Mesmo com a desaceleração, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 9, o consumidor sente o peso dos preços porque o grupo de alimentação e bebidas continua pesando no bolso.

Dos 15 itens que mais subiram em janeiro, 14 são alimentos. A exceção fica com plano de TV por assinatura (11,78%). A alta no preço dos alimentos tem o fator climático, com o excesso de chuvas em algumas regiões produtoras.

A inflação é uma das principais pautas — e pontos de tensão — do novo governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem atacando a condução da política monetária por parte do Banco Central. A Selic, taxa básica de juros, se encontra em 13,75%, e a inflação acumulada em 12 meses está em 5,77%, acima do limite do teto da meta, de 5% para este ano.