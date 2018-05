Bartira amplia portfólio e vai produzir móveis para a casa toda

A Bartira, empresa de móveis da Via Varejo, está ampliando seu portfólio de produtos. Conhecida pela venda de móveis para cozinha e dormitório, a Bartira vai produzir itens para a casa toda, como cadeiras, sofás, poltronas, camas, mesas, racks, colchões e peças para escritório.

O site da Bartira também foi reformulado e, futuramente, a Via Varejo promete transformá-lo em uma plataforma de e-commerce exclusivo, permitindo que os clientes comprem os produtos da marca.

O diretor-executivo da Via Varejo, Victor Fagá, afirmou que, a partir de agora a marca passa a oferecer “soluções para toda a casa”.

A Bartira não possui lojas próprias. Seus produtos são vendidos em showrooms instalados dentro das 978 lojas físicas e dos sites do Pontofrio, Casas Bahia e Extra, marcas também administradas pela Via Varejo. Uma estratégia para alavancar as vendas é apostar em uma nova ambientação destes showrooms, afirma Victor Fagá.

De acordo com o executivo, as lojas, pouco a pouco, também começarão a implementar a tecnologia da realidade virtual e aumentada, permitindo que os consumidores simulem os cômodos da sua casa e tenham uma melhor percepção de como ficarão os móveis e objetos comprados.

A Via Varejo também criou canais exclusivos de atendimento ao consumidor da Bartira, disponibilizando um telefone específico para os clientes da marca, um novo chat de tira dúvidas no site e nas redes sociais.

“O cliente da Bartira é o mesmo que compra os produtos da Pontofrio e Casas Bahia. Por isso, nosso objetivo agora é servi-lo da forma mais ampla possível, queremos nos relacionar com ele de uma maneira mais intensa”, diz Victor Fagá.