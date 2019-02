Barril do Texas fecha em queda de 1,92%

Nova York, 20 jan (EFE).- O Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em fevereiro fechou nesta sexta-feira em baixa de 1,92%, cotado a US$ 98,46 por barril, com o que encadeou três jornadas consecutivas de quedas.

Ao término do pregão na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de futuros do WTI caíram US$ 1,93 em relação ao fechamento do pregão de quinta-feira.

Esse forte retrocesso fez com que o petróleo perdesse a simbólica cota dos US$ 100 dólares por barril (159 litros).

O barril do Texas registrou essa baixa em um dia no qual os investidores seguiam muito de perto as conversas entre o Governo da Grécia e seus credores privados sobre o cancelamento parcial de sua dívida.

O porta-voz do Governo heleno, Pantelis Kapsis, garantiu que ‘a atmosfera das conversas é boa’ e alguns meios de comunicação locais antecipavam que o acordo, que poderia ser anunciado hoje mesmo, perdoaria até 65% da dívida.

Os contratos de gasolina com vencimento em fevereiro perderam US$ 0,03 e fecharam valendo US$ 2,78 por galão (3,78 litros), enquanto os de gasóleo para calefação para entrega no mesmo mês caíram US$ 0,05, encerrando aos US$ 2,98 por galão.

Já os contratos de gás natural com vencimento em fevereiro fecharam em alta de US$ 0,02, negociados a US$ 2,34 por galão. EFE