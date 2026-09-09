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Economia

Barril de petróleo volta a bater os US$ 100 pela primeira vez desde julho

Cotação voltou a subir com escalada do conflito no Oriente Médio

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 11h33
Tambores industriais azuis e amarelos, alguns enferrujados, empilhados em prateleiras metálicas de um armazém. Os tambores têm tampas brancas e etiquetas retangulares.
Barris de petróleo (Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images)
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O barril de petróleo voltou a superar a marca de 100 dólares nesta quarta-feira, 9, pela primeira vez desde julho, em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio e ao aumento das preocupações com o abastecimento global.

Por volta de 10h30, o preço do barril do tipo brent subia mais de 2% e era negociado a 100,66 dólares, enquanto o WTI subia 3%, para perto dos 96 dolares.

A escalada dos confrontos envolvendo Estados Unidos e Irã e os ataques a instalações de energia e navios na região aumentaram o temor de novas interrupções no transporte e na oferta de petróleo.

As preocupações dos impactos para a inflação global levaram a quedas em bolsas de valores de valores no mundo todo.

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Nos Estados Unidos, as principais índices abriram em queda, com o Dow Jones caindo 0,6% pela manhã, enquanto o S&P 500 recuava 0,3% e, a Nasdaq, 0,5%. Na Europa, o STOXX 600, índice que reúne ações de grandes empresas de países europeus, cedia 1,5%.

No Brasil, o Ibovespa também acompanhava a tendência internacional e caía 0,8%, aos 186.200 pontos.

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