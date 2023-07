Bares e restaurantes apelam contra a reforma tributária

Em vias da aprovação da Reforma Tributária na Câmara, a Associação Nacional de Restaurantes (ANR) divulgou nota apelando pela não aprovação do projeto. Segundo a entidade, a PEC pode inviabilizar a atividade de bares e restaurantes em todo o País. O segmento reclama que não foi incluído na lista dos setores que serão tributados com alíquota reduzida de 50%.

A criação de uma cesta básica desonerada alivia o início da cadeia, mas não alivia a carga tributária final no setor, defende a entidade.

Atualmente, a tributação média do alimento no Brasil é de 23,4%. A alíquota que tem sido aventada é de 25%, desconsiderando o mecanismo de ‘cashback’ e a forma como ela será cobrada, não mais em cadeia. “A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) lamenta que o parlamento não tenha dado a devida atenção ao setor, que hoje responde por um terço do que os brasileiros das classes C e D comem no país”, afirmou o grupo, em nota. “Não faz sentido que estes estabelecimentos sejam onerados da mesma forma que outros tipos de atividades que não tem o mesmo impacto social para o dia a dia do trabalhador brasileiro”, prosseguiu.

A decisão do relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), de reduzir a zero a alíquota dos produtos da cesta básica esvaziou o discurso da oposição e foi comemorada pelos supermercados. “A isenção da cesta básica é uma grande conquista para o consumidor final, mas não para quem faz refeição fora do domicílio”, completou a ANR.

Nesta tarde, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou um estudo com estimativa de crescimento de até 2,39% do PIB até 2032 com a reforma tributária. Mas os setores que mais sofreriam com a nova sistemática seriam transporte e hospedagem e alimentação. O impacto do PIB setorial até 2032 seria de -1,81% e -2,80%, respectivamente.

Ainda que a queda seja relevante, o impacto seria muito maior antes do substitutivo. O tombo nesses dois setores seria de -6,80% e -13,80%

Continua após a publicidade

Siga