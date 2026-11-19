O elevado nível de estresse que tomou conta do mercado financeiro brasileiro deve diminuir nos próximos meses, mas não há motivos para esperar uma recuperação expressiva dos ativos até o fim do ano. Essa é a avaliação de um banqueiro ouvido pelo Radar Econômico, que descarta a possibilidade de um rali de Natal na Bolsa brasileira em 2026. Para o executivo, a turbulência atual não deve se prolongar indefinidamente, mas o ambiente ainda não oferece condições para uma retomada consistente do apetite dos investidores pelo risco brasileiro.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho da turbulência. O Ibovespa, que chegou a atingir o recorde histórico de 209.713 pontos em 9 de outubro, operava nesta quinta-feira, 19, na casa dos 166.835 pontos, uma queda de aproximadamente 20% em relação àquele pico. Apenas na quarta-feira, 18, o principal índice da Bolsa brasileira perdeu 1,34%, encerrando o pregão aos 167.538 pontos. O movimento representa uma reversão expressiva do otimismo que havia impulsionado os ativos brasileiros no início de outubro.

No câmbio, a deterioração também é evidente. O dólar, que chegou a ser negociado abaixo de 5 reais em outubro, alcançou 5,9287 reais nesta quinta-feira, maior cotação intradiária em meio à nova onda de aversão ao risco. A pressão levou o Banco Central a realizar um leilão extraordinário de venda de 1 bilhão de dólares no mercado à vista. Após a intervenção, a moeda americana perdeu força e era negociada a aproximadamente 5,88 reais por volta das 12h25.

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O mercado de juros futuros oferece outro retrato da desconfiança. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2028 alcançava 14,655% ao ano nesta quinta-feira, alta de 14,4 pontos-base em relação ao ajuste anterior. Nos vencimentos mais longos, a pressão era ainda maior: o DI para janeiro de 2035 chegava a 15,455% ao ano, avanço de 20,5 pontos-base em apenas uma sessão. A abertura da curva reflete a exigência de prêmios mais elevados pelos investidores diante das incertezas fiscais.

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A instabilidade persiste mesmo após a aprovação, pelo Senado, do pacote de ajuste fiscal articulado pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, enquanto os investidores aguardam definições sobre a condução da política econômica em 2027. A trajetória da dívida pública e a capacidade do governo de produzir um ajuste fiscal consistente continuam entre as principais preocupações do mercado.

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Apesar desse cenário, o banqueiro acredita que as tensões devem perder intensidade ao longo dos próximos meses. Isso não significa, porém, que os ativos brasileiros necessariamente recuperarão as perdas acumuladas. Na avaliação do executivo, o calendário joga contra qualquer tentativa de recuperação mais vigorosa em dezembro. Com pouco mais de um mês para o encerramento de 2026, a expectativa é de que o tradicional rali de Natal não apareça. O alívio pode até vir, mas, para os investidores brasileiros, deve ficar para 2027.