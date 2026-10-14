Bank of America recebe multa de US$ 1,2 bilhão por falhas contra lavagem

O Bank of America recebeu uma multa de US$ 1,2 bilhão por falhas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro, após deixar de comunicar mais de US$ 5 bilhões em atividades suspeitas às autoridades americanas. A penalidade foi anunciada nesta terça-feira, 13, e pressionou o resultado do terceiro trimestre do banco, divulgado nesta quarta-feira, 14.

A punição foi aplicada pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agência do Departamento do Tesouro responsável pelo combate a crimes financeiros. Segundo o órgão, as deficiências incluíram a identificação e a comunicação de riscos associados a redes chinesas de lavagem de dinheiro e a atividades financeiras ilícitas na fronteira sudoeste dos Estados Unidos.

A multa incorpora uma penalidade de US$ 750 milhões imposta pelo Office of the Comptroller of the Currency (OCC), órgão que supervisiona bancos nacionais americanos. O pagamento desse valor será descontado da cobrança da FinCEN, evitando a soma das duas multas.

Em um acordo separado, o banco pagará US$ 11,6 milhões ao Office of Foreign Assets Control (OFAC), responsável pela fiscalização de sanções econômicas. O entendimento envolve possíveis violações de restrições relacionadas ao Irã, à Rússia, ao narcotráfico e ao terrorismo.

Falhas persistiram após ordem de 2024

Segundo o OCC, o sistema de monitoramento do banco não acompanhou adequadamente trilhões de dólares em transações. As deficiências resultaram no envio tardio de relatórios sobre operações suspeitas envolvendo bilhões de dólares.

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O regulador também identificou problemas de treinamento das equipes e falhas na auditoria interna. A instituição já estava submetida a uma ordem de dezembro de 2024 para corrigir seu programa de prevenção à lavagem, mas, segundo o órgão, continuou apresentando problemas relevantes.

No acordo com a FinCEN, o Bank of America admitiu violações da legislação americana que exige controles e comunicação de atividades suspeitas. A obrigação de informar essas operações permite que as autoridades investiguem possíveis crimes, mas uma transação considerada suspeita não constitui, por si só, comprovação de lavagem de dinheiro.

Lucro cai para US$ 6,9 bilhões

O Bank of America registrou lucro líquido de US$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 8,3 bilhões no mesmo período de 2025. O ganho por ação caiu de US$ 1,04 para US$ 0,91.

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O balanço incluiu uma despesa de US$ 1,2 bilhão relacionada ao acordo regulatório. Sem esse efeito, o lucro por ação seria de US$ 1,08, ainda abaixo da expectativa de US$ 1,10 dos analistas consultados pela LSEG.

Além da penalidade, o resultado foi afetado pelo desempenho das operações de mercado. As comissões de banco de investimento recuaram 11%, para US$ 1,8 bilhão, enquanto a receita de negociação caiu 5%, para US$ 5,1 bilhões.

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O banco terá de trabalhar com uma entidade independente para identificar e comunicar transações suspeitas que passaram despercebidas. Segundo a Reuters, a instituição afirmou que ampliou suas equipes para corrigir as deficiências nos controles.