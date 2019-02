Bandeira da União Europeia flameja em meio à visitação de turistas na Acrópoles em Atenas. Foto de arquivo

Bandeira da União Europeia flameja em meio à visitação de turistas na Acrópoles em Atenas. A Grécia terá que cortar mais 5,5 por cento do PIB em gastos do governo em 2013 e 2014 para atingir as metas fiscais acordadas na fundamentação do segundo resgate internacional para Atenas, disse um relatório da Comissão Europeia. Foto de arquivo. 20/02/2012 REUTERS/Yannis Behrakis