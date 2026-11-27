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De olho em públicos engajados e na fidelização de clientes, grandes bancos transformam a paixão pela música em estratégia de negócios. Com festivais próprios, pré-vendas e benefícios exclusivos, o setor financeiro se consolida como um dos maiores patrocinadores da cena musical no país.

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A preparação de um show começa bem antes do artista subir ao palco — e, para os bancos, pode render muito depois que as luzes se apagam. Em 2025, o Brasil recebeu 366 festivais de música, 20% a mais que em 2023. Nesse mercado em expansão, o setor financeiro já é o segundo que mais patrocina eventos, atrás apenas das bebidas, segundo o Panorama Mapa dos Festivais. A música oferece algo valioso para as marcas: acesso a públicos engajados, associação a experiências marcantes e a chance de estimular o uso de cartões e serviços.

O C6 Bank, por exemplo, decidiu ir além do patrocínio e ter festivais paulistanos para chamar de seus, como o C6 Fest e o C6 no Rock. “Participamos de toda a construção dos eventos”, diz Alexandra Pain, diretora de marketing do C6 Bank. “Para um banco que nasceu digital, é ainda uma oportunidade de levar a marca para fora do aplicativo.” O plano do Santander, por sua vez, é distribuir sua presença pelo calendário. Por meio da SMUSIC, plataforma de shows internacionais, o banco privilegia apresentações individuais, em vez de concentrar-se em alguns festivais. “Queremos conversar com nosso cliente o ano todo, não só uma vez”, diz Bibiana Berg, superintendente executiva de experiências e cultura do Santander. Em outra frente, mantém até 2028 o patrocínio ao Todo Mundo no Rio, que trouxe Lady Gaga para a Praia de Copacabana em 2025. Já o Banco do Brasil, em vez de grandes shows, espalha sua marca por diferentes ritmos, gerações e regiões do país, alcançando 6 milhões de pessoas por ano. A carteira inclui turnês de Djavan a João Gomes e festivais como Afropunk, em Salvador, e Primavera Sound, em São Paulo. “Clientes ou filhos de clientes do Banco do Brasil são 77% dos frequentadores das nossas ações comerciais nos eventos”, diz Larissa Novais, diretora de marketing e comunicação do BB.

Para que o patrocínio se traduza em benefícios para os clientes, os bancos oferecem descontos na compra de ingressos, pré-vendas exclusivas e experiências especiais. É o caso do Bradesco, que patrocina o festival Lollapalooza Brasil desde 2018 e neste ano criou o programa LollaLovers, que oferece aos correntistas ingressos em até doze vezes sem juros, isenção da taxa de conveniência, entrada preferencial e desconto em bebidas. “Essas iniciativas fortalecem a fidelização com o banco, criando oportunidades de conexão antes, durante e depois do evento”, diz Henrique Mendonça, chefe de reputação e talkabi­lity do Bradesco. Em pesquisa da consultoria Kantar, 40% dos entrevistados disseram que uma marca se destaca com benefícios úteis.

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No momento da venda de ingressos, o patrocínio e a estratégia de marketing se convertem em negócio. Lançado em 2026, o Itaú Live, plataforma que reúne shows e turnês em parceria com a produtora 30e, já anunciou mais de noventa apresentações em doze cidades. “Nossos clientes representam aproximadamente 50% das vendas”, diz Rodrigo Montesano, superintendente de experiências e conexões de marca do Itaú Unibanco. Outras instituições incentivam a música por outros meios. O BTG Pactual, por exemplo, patrocina o Prêmio da Música Brasileira, mantém uma casa de shows em São Paulo e apoia artistas e produtores culturais com cursos e consultorias. Para os bancos, a música ao vivo é, ao mesmo tempo, canal de negócios, ferramenta de fidelização e palco para a marca.

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Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32