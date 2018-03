Bancos seguem Selic e anunciam novo corte de juros em linhas de crédito

Os bancos seguiram o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), e anunciaram cortes de juros em algumas linhas de crédito ao consumidor. O Copom cortou hoje a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, passando de 6,75% para 6,50% ao ano.

A decisão já era tão esperada que o Santander comunicou ontem que faria o corte de juros, se antecipando ao Copom. No caso do Santander, a taxa mínima dos juros para financiamento de veículos será reduzida de 0,97% para 0,95% ao mês a partir de segunda-feira. Já a taxa mínima dos juros do crédito pessoal cairá de 1,57% para 1,55% ao mês. No cheque especial, a taxa mínima passa de 2,23% ao mês para 2,21% ao mês.

“A Selic é um dos componentes dos juros bancários aos clientes e, desde o início do afrouxamento do ciclo monetário, temos diminuído nossas taxas. Entretanto, mais do que acompanhar a movimentação do juro básico, oferecemos as melhores opções de crédito para cada perfil de cliente, com o objetivo de que ele use o crédito de forma consciente e possa realizar seus projetos de forma sustentável”, afirma Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira, 21, nova redução nas taxas de juros de suas linhas de crédito para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, repassando integralmente aos seus clientes o corte da taxa básica (Selic) anunciado hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

“Vemos como positiva mais esta queda da taxa Selic, promovida pelo Copom. Positiva por estimular o crescimento econômico e, do ponto de vista do Itaú Unibanco, por permitir que reduzamos mais uma vez nossas taxas de empréstimo para nosso clientes”, destaca na nota o presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher.

O banco detalha que para pessoas físicas haverá redução no cheque especial e a nova taxa mínima passa a ser 2,08% ao mês. O banco diz que para micro e pequenas empresas também serão alteradas as taxas no cheque especial e capital de giro, mas não especifica quanto.

“Nos últimos meses, o Itaú Unibanco repassou integralmente o corte da Selic para diversas linhas e as taxas de juros de diversos produtos tiveram queda. No crédito pessoal, por exemplo, no período de outubro de 2016 a fevereiro de 2018, houve redução da taxa média da modalidade em mais de 18 pontos percentuais ao ano, bastante superior à queda da Selic no mesmo período, que foi da ordem de 7,5 pontos percentuais ao ano”, diz a instituição.

Para veículos, o banco destaca que já vem reduzindo ao longo do ano a taxa de financiamento, convergindo com a queda da Selic. “No crédito imobiliário, o Itaú Unibanco também já fez diversos movimentos de redução das taxas de juros desde 2016, apesar de o produto ter uma dinâmica diferente de cobrança por ser de longo prazo e possuir a poupança como instrumento de funding. Hoje, as taxas para SFH (Sistema Financeiro de Habitação) são de a partir de 9% e 9,5% para SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), dependendo do perfil e relacionamento do cliente com o banco”, explica.

O Itaú informa que a composição das taxas cobradas aos consumidores leva em consideração diversos fatores além da taxa básica de juros, como garantias, prazos das operações, perfis de risco dos clientes e sua capacidade de pagamento.

Bradesco

O Bradesco informou que vai repassar o corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic nas principais linhas de crédito de pessoa física e pessoa jurídica. O comitê decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa para 6,50% ao ano.

BB

O Banco do Brasil também anunciou nesta quarta nova redução das taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. Em nota, o banco destaca que esse é o décimo repasse consecutivo de juros no Banco do Brasil desde o ano passado, mais uma vez em linha com a decisão do Copom.

Segundo o banco, as novas taxas entram em vigor nas agências e demais canais de relacionamento do BB já a partir da próxima segunda-feira, 26.

Para pessoas físicas, a instituição destaca a linha de crédito parcelado no cartão de crédito, com redução de 0,20 ponto porcentual ao mês. Já para pessoas jurídicas, a redução de juros acontece nas linhas de capital de giro, desconto de títulos e de cheques, antecipação de crédito ao lojista e conta garantida.