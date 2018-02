Bancos não vão mais aceitar boleto antigo acima de R$ 4 mil

Os boletos com valor a partir de 4.000 reais que não estejam cadastrados no novo sistema de registro não serão aceitos pelos bancos a partir desta segunda-feira. A mudança faz parte do cronograma de desativação de boletos sem cadastro, que prevê o fim deste tipo de documento em 2018.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes com boletos acima deste limite que estejam sem registro a procurarem o emissor dos mesmos para fazer os pagamentos devidos. Outra recomendação é de que os emissores façam o registro na plataforma antes de enviar aos pagadores.

Com a nova plataforma de cobrança, as instituições financeiras passaram a cadastrar em um único local informações dos boletos emitidos como CPF ou CNPJ do emissor e do pagador, data de vencimento e valor devido. O objetivo é melhorar este sistema de cobrança, evitando fraudes. Uma vantagem do novo modelo é a possibilidade de pagar débitos vencidos em qualquer agência.

O sistema começou a funcionar em julho do ano passado e, desde então, os boletos sem registro vêm sendo desativados em etapas. A próxima fase, que restringirá boletos acima de 2.000 reais, está prevista para o fim deste mês. A transição deve ser completada em setembro deste ano.