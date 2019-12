Bancos não terão expediente nesta terça-feira e no dia 1º

Os carnês e as contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento para o dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro, poderão ser pagas no dia 2 de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais

A recomendação da entidade, no entanto, é que a população utilize os canais alternativos de atendimento bancário, como aplicativos de celular e sites, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.