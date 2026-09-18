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Bancos investem em IA, mas maioria ainda está longe da maturidade para escalar

Pesquisa mostra que 66% das empresas estão em estágio emergente de maturidade e aponta entraves em dados, governança e modelo de operação

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 15h48
IA
Inteligência Artificial (./Reprodução)
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Bancos investem em IA, mas maioria ainda está longe da maturidade para escalar Priorizar nos meus resultados Google

A inteligência artificial já faz parte dos planos e projetos do setor financeiro brasileiro, mas transformar iniciativas pontuais em operações recorrentes ainda é um desafio para as empresas. É o que mostra o Diagnóstico de Maturidade em IA no Setor Financeiro, realizado pela MATH Group durante o Febraban Tech 2026, em São Paulo.

A pesquisa ouviu 151 participantes ao longo dos três dias do evento, entre 24 e 26 de agosto. Em uma escala de 1 a 5, a maturidade média em inteligência artificial foi de 2,29. Entre os participantes com nota geral, 66% ficaram no nível 2, classificado como emergente. Apenas três chegaram ao nível 4 e nenhum atingiu o nível máximo.

Para Marcel Ghiraldini, fundador da Math Group, a discussão mudou. Não se fala mais de empresas tentando entender se devem ou não usar IA. Elas querem usar, muitas já usam e os investimentos estão acontecendo. “A questão agora é outra: como fazer com que aquilo que funcionou em um projeto deixe de ser uma experiência isolada e passe a funcionar de maneira estruturada dentro da organização”, afirma.

Tecnologia não é o principal entrave

O levantamento avaliou seis dimensões da maturidade em IA: Estratégia e Valor; Tecnologia e Plataforma; Governança e Risco; Dados, Pessoas e Cultura; e Patrocínio e Modelo de Operação. O pior resultado foi no último desses pilares, com média de 1,96. O tema apareceu entre os pontos mais frágeis de 108 dos 151 participantes. A dimensão de Tecnologia e Plataforma, por sua vez, não foi apontada como o principal problema.

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Os dados indicam dificuldades relacionadas à definição de responsabilidades, priorização de projetos e criação de estruturas capazes de levar iniciativas de IA para outras áreas da empresa.

O diagnóstico identificou ainda casos de empresas cuja estratégia de IA avança mais rapidamente do que sua estrutura de dados, além de organizações em que a tecnologia evoluiu mais do que os mecanismos de governança.

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Os resultados foram obtidos por meio de uma experiência conversacional com a “Mathilda”, agente de IA da MATH Group, que questionou os participantes sobre os usos da tecnologia nas empresas e os obstáculos para ampliar sua aplicação.

Investimentos avançam

O levantamento foi apresentado em um momento de aumento dos investimentos em tecnologia no setor financeiro. Segundo números da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, o orçamento tecnológico projetado pelas instituições para este ano é de 50,4 bilhões de reais. Desse total, cerca de 3 bilhões de reais devem ser destinados a IA, Analytics e Big Data. A inteligência artificial e a IA generativa aparecem entre as prioridades tecnológicas de 84% das instituições ouvidas pela Febraban.

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Ghiraldini reforça que o avanço dos investimentos coloca em evidência a necessidade de estruturar a adoção da tecnologia dentro das organizações. “O mercado financeiro brasileiro já passou da fase da curiosidade. Agora começa uma etapa mais difícil, porque não se resolve apenas comprando tecnologia. A pergunta deixa de ser ‘qual IA devemos usar?’ e passa a ser ‘o que precisamos mudar dentro da organização para conseguir operar IA de forma consistente?’”, afirma.

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