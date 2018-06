Os bancos vão funcionar em horário diferenciado nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. A jornada vai depender do horário do jogo.

Nos dias em que as partidas acontecerem às 15h, como nesta quarta-feira, quando o Brasil enfrenta a Sérvia, as agências bancárias vão abrir das 9h às 13h (veja abaixo).

horário do jogo expediente bancário 9h das 13h às 17h 11h das 8h30 às 10h30 e 14h às 16h 15h das 9h às 13h

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil com uma com antecedência mínima de 48 horas.

Para clientes que precisam pagar contas fora do horário de funcionamento, a orientação é buscar os canais alternativos, como caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo e telefone.