Bancos fecham nesta sexta-feira e só reabrem no dia 2

As agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira e só reabrem na próxima terça-feira, dia 2 de janeiro de 2018. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os funcionários ainda irão trabalhar nesta sexta-feira, 29,, mas não haverá atendimento ao público.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), carnês e boletos com vencimento nos dias em que as agências estiverem fechadas podem ser pagos no próximo dia útil após o feriado – ou seja, na terça-feira, dia 2, sem qualquer incidência de cobrança de multa.

Para realizar operações bancárias nesses dias, os clientes podem usar caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos de celular e telefone. Outra opção para os clientes, segundo a Febraban, é agendar o pagamento de boletos pelos canais eletrônicos.