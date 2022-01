Bancos estrangeiros elevam preço-alvo do Nubank em até 70%

A abertura de capital do banco digital brasileiro Nubank na bolsa de Nova York (NYSE) gerou um verdadeiro frenesi no mercado em sua estreia. As ações chegaram a acumular alta de mais de 30% nos primeiros dias, mas nos últimos meses vem mantendo um desempenho bastante discreto. Apesar de os papéis estarem oscilando abaixo das expectativas, bancos estrangeiros como Morgan Stanley, Goldman Sachs e UBS BB estão apostando alto no Nubank, elevando o preço-alvo das ações em até 70%.

Os bancos iniciaram a cobertura do Nubank na segunda-feira, 3, com recomendação de compra. O Morgan Stanley foi o mais otimista, elevado o preço-alvo das ações para 16 dólares, uma valorização de 70,6% em relação ao fechamento das ações de segunda-feira, cotadas a 9,38 dólares. O Goldman Sachs fixou o preço-alvo em 15 dólares, e o UBS BB em 12,5 dólares.

Para o Morgan Stanley, o banco digital será um dos mais rentáveis da América Latina em 2026. A instituição bancária projeta um crescimento de 80% no lucro bruto e de 68% nas receitas nos próximos três anos. Na análise do Goldman Sachs, o Nubank deve alcançar uma rentabilidade (Retorno sobre o Patrimônio Líquido – ROE) de 39% em 2025, consistente com a lucratividade de outros bancos digitais e acima da média histórica do banco de varejo no Brasil, que entrega rentabilidade entre 20-30%. “Com 35 milhões de clientes ativos gerando receita mensalmente, a empresa já está apresentando altos níveis de monetização. Achamos que, à medida que a empresa aumenta seu portfólio de produtos de alto rendimento, como cartões de crédito e empréstimos pessoais, é bom posicionada para aumentar a lucratividade significativamente a partir de 2023”, diz o Goldman Sachs em relatório.

As receitas devem superar o crescimento das despesas nos próximos anos, “pois acreditamos que o Nu pode alavancar sua estratégia de distribuição digital e diluir os custos indiretos. Indiscutivelmente, a posição do Nu como banco digital sem agência deve ser uma vantagem em comparação com concorrentes”. O Goldman projeta crescimento na receita bruta total, de 1,5 bilhão de dólares em 2021 para 12,5 bilhões de dólares em 2025. Para o banco estrangeiro, o Nubank também tem potencial para aumentar a sua base de clientes, devendo atingir 108 milhões de clientes totais e 81 milhões de clientes ativos até 2025. O Nubank conta hoje com 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, sendo 35 milhões de clientes ativos, e se tornou o maior banco digital do mundo ao desburocratizar e facilitar o acesso das pessoas ao sistema financeiro. Nos últimos sete anos, de 2013 a 2020, o total de clientes cresceu cerca de 130%, alcançando 33,1 milhões no final do ano de 2020, com um incremento de 15 milhões de novos clientes adicionado nos primeiros nove meses de 2021.

O UBS BB projeta que o Nubank chegue a 100 milhões de usuários em 2026, sendo a maior parte, cerca de 80 milhões, do Brasil. E, apesar dos riscos regulatórios para as fintechs, o UBS BB acredita que o conjunto oferecido pelo Nubank com sua grande base de clientes aliado ao foco nos usuários deve continuar gerando grandes vantagens competitivas no setor bancário da América Latina.

As projeções otimistas estão baseadas na experiência superior a um custo menor que o banco oferece. Segundo o Goldman, a empresa tem maior exposição a empréstimos de alto rendimento e melhor eficiência, já que sua distribuição é 100% digital. E a empresa ainda tem espaço para crescer. “A Nu tem espaço para continuar expandindo sua base de ativos. Após o IPO, esperamos que a empresa acelere o crescimento. Em nosso modelo, assumimos apenas expansão orgânica, embora acreditemos que a empresa pode continuar a buscar aquisições e parcerias”, diz Goldman em relatório. A previsão é de uma expansão do ativo total de 20 bilhões de dólares em 2021 para 57 bilhões em 2025. “Mesmo assim, não presumimos que a empresa se tornará tão alavancada quanto pares tradicionais. Os quatro grandes bancos em nossa cobertura no Brasil atualmente oscilam em cerca de 13x alavancagem, que está muito acima dos atuais 4,4x da Nu ou nossa faixa de longo prazo de 5,5-6,5x”, conclui o Goldamn.