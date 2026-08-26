Bancos estimam investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial e big data em 2026

Os bancos brasileiros pretendem investir cerca de 3 bilhões de reais em inteligência artificial, analytics e big data em 2026, um aumento de 8% em relação ao ano passado. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, 25.

Segundo a entidade, o uso dessas tecnologias permite aumentar a eficiência das operações por meio da análise de dados, reduzir o tempo de resposta aos clientes, melhorar o atendimento e ampliar a capacidade de detecção e prevenção de fraudes.

Os investimentos em migração para a nuvem (Cloud) devem alcançar 3,9 bilhões de reais em 2026, alta de 30% em relação a 2025. Segundo a Febraban, o movimento consolida as bases para a próxima etapa da evolução tecnológica do setor, permitindo às instituições ampliar a inovação em produtos e soluções bancárias.

Os 3 bilhões de reais previstos para IA, analytics e big data fazem parte dos 50 bilhões de reais que os bancos devem investir em tecnologia neste ano. Com as tecnologias emergentes ganhando relevância, as instituições também buscam ampliar os investimentos na formação de profissionais especializados e em conteúdos voltados às diferentes áreas dos bancos.

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De acordo com a pesquisa, 29,4 milhões de reais devem ser destinados neste ano a treinamentos e capacitação de profissionais em inteligência artificial e inteligência artificial generativa (GenAI), aumento de 31% em relação ao ano anterior.

Os dados mostram ainda que os bancos investiram 100,4 milhões de reais em treinamentos de tecnologia para seus profissionais em 2025. Ao todo, 226,1 mil profissionais foram treinados em tecnologia no setor bancário. Entre os profissionais de TI, os investimentos em capacitação somaram 61,9 milhões de reais.

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Para Rodrigo Mulinari, diretor responsável pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, os investimentos em IA, analytics, big data e cloud demonstram o compromisso do setor com inovação, eficiência e segurança.

“Essas tecnologias aceleram a transformação digital e ampliam o uso inteligente dos dados. Entretanto, o diferencial está nas pessoas: capacitar profissionais é essencial para aplicar essas ferramentas com responsabilidade e gerar valor real para clientes e instituições”, afirma.

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Segundo a pesquisa, 42% dos bancos consultados pretendem ampliar o número de profissionais na área de TI, com crescimento médio de 22%. Atualmente, em média, 11% dos funcionários das instituições são da área de tecnologia.

O levantamento aponta ainda que os cinco profissionais de tecnologia mais demandados pelos bancos em 2025 foram desenvolvedor de software, engenheiro de IA, engenheiro de dados, arquiteto corporativo e engenheiro de DevOps.