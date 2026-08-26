ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Bancos estimam investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial e big data em 2026

No total, bancos pretendem investir 50 bilhões de reais em tecnologia neste ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 08h12 | Atualizado em 26 ago 2026, 08h22
Caixa eletrônico de auto-atendimento
Os investimentos em migração para a nuvem (Cloud) devem alcançar 3,9 bilhões de reais em 2026 (Jupiterimages/Thinkstock/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
Bancos estimam investir R$ 3 bilhões em inteligência artificial e big data em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Os bancos brasileiros pretendem investir cerca de 3 bilhões de reais em inteligência artificial, analytics e big data em 2026, um aumento de 8% em relação ao ano passado. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, 25.

Segundo a entidade, o uso dessas tecnologias permite aumentar a eficiência das operações por meio da análise de dados, reduzir o tempo de resposta aos clientes, melhorar o atendimento e ampliar a capacidade de detecção e prevenção de fraudes.

Os investimentos em migração para a nuvem (Cloud) devem alcançar 3,9 bilhões de reais em 2026, alta de 30% em relação a 2025. Segundo a Febraban, o movimento consolida as bases para a próxima etapa da evolução tecnológica do setor, permitindo às instituições ampliar a inovação em produtos e soluções bancárias.

Os 3 bilhões de reais previstos para IA, analytics e big data fazem parte dos 50 bilhões de reais que os bancos devem investir em tecnologia neste ano. Com as tecnologias emergentes ganhando relevância, as instituições também buscam ampliar os investimentos na formação de profissionais especializados e em conteúdos voltados às diferentes áreas dos bancos.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com a pesquisa, 29,4 milhões de reais devem ser destinados neste ano a treinamentos e capacitação de profissionais em inteligência artificial e inteligência artificial generativa (GenAI), aumento de 31% em relação ao ano anterior.

Os dados mostram ainda que os bancos investiram 100,4 milhões de reais em treinamentos de tecnologia para seus profissionais em 2025. Ao todo, 226,1 mil profissionais foram treinados em tecnologia no setor bancário. Entre os profissionais de TI, os investimentos em capacitação somaram 61,9 milhões de reais.

Continua após a publicidade

Para Rodrigo Mulinari, diretor responsável pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, os investimentos em IA, analytics, big data e cloud demonstram o compromisso do setor com inovação, eficiência e segurança.

“Essas tecnologias aceleram a transformação digital e ampliam o uso inteligente dos dados. Entretanto, o diferencial está nas pessoas: capacitar profissionais é essencial para aplicar essas ferramentas com responsabilidade e gerar valor real para clientes e instituições”, afirma.

Continua após a publicidade

Segundo a pesquisa, 42% dos bancos consultados pretendem ampliar o número de profissionais na área de TI, com crescimento médio de 22%. Atualmente, em média, 11% dos funcionários das instituições são da área de tecnologia.

O levantamento aponta ainda que os cinco profissionais de tecnologia mais demandados pelos bancos em 2025 foram desenvolvedor de software, engenheiro de IA, engenheiro de dados, arquiteto corporativo e engenheiro de DevOps.

Publicidade
TAGS:
Bancos
Economia
Empresa
Febraban
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).