Bancos entram na guerra das tags, mas ainda dependem das antigas operadoras

Nubank, Itaú, Inter, C6 e Sicoob transformaram a tag de pedágio em mais um produto dentro de seus aplicativos. Por enquanto, porém, a ofensiva das instituições financeiras ainda está longe de ameaçar a liderança das empresas que construíram esse mercado — e, em muitos casos, os próprios bancos dependem delas para oferecer o serviço.

Levantamento do Radar Competitivo da Klavi, feito a partir de transações observadas via Open Finance, aponta que a Sem Parar responde por 72,9% do valor movimentado no recorte analisado. As tags associadas a Nubank, Itaú, Inter, C6 e Sicoob, juntas, representam aproximadamente 4,5%. A ConectCar, sozinha, aparece com 4,8%.

Entre os bancos, o Nubank abriu a maior distância. A Nu Tag responde por cerca de 40% do volume financeiro movimentado pelo grupo de tags bancárias, equivalente a aproximadamente 1,8% do total analisado.

A fotografia, contudo, esconde uma característica peculiar da disputa. Boa parte dos bancos não construiu do zero a infraestrutura necessária para entrar no negócio. A Nu Tag e a Inter Tag utilizam a estrutura da Greenpass, dona da solução white label Taggy. O C6 trabalha com a Veloe. A Tag Itaú usa a rede ConectCar — companhia que pertence ao próprio Itaú e à Porto.

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Outras instituições financeiras adotaram caminho ainda mais direto. O Santander oferece aos clientes uma tag em parceria com a própria Sem Parar. A Caixa também distribui uma solução que opera na rede da líder do mercado.

Na prática, portanto, as instituições financeiras estão ao mesmo tempo aumentando a concorrência pela relação com o cliente e ampliando os canais de distribuição das empresas especializadas em pagamentos rodoviários.

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Essa sobreposição ganha importância com a expansão do pedágio eletrônico sem cancelas. O free flow transforma a tag de uma conveniência para evitar filas numa ferramenta de cobrança automática: sem ela, o motorista precisa identificar posteriormente suas passagens e pagar pelos canais das concessionárias.

Nas rodovias federais concedidas, a ANTT já contabiliza 52 pórticos de free flow em nove trechos. A agência também prevê descontos automáticos em determinados contratos para motoristas que utilizam tags, aumentando o incentivo à adoção do serviço.

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É nesse mercado em expansão que os bancos tentam ganhar espaço. O dado da Klavi mostra que eles já conseguiram colocar suas marcas no para-brisa dos clientes. O desafio seguinte será saber se conseguirão capturar também o negócio que hoje continua, em grande parte, passando pela infraestrutura dos antigos donos da estrada.