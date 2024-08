Bancos centrais no mundo estão com medo de errar, diz fundador da SPX

Os bancos centrais globais estão “morrendo de medo de fazer besteira” em relação à política monetária depois de terem tomado decisões fora de ritmo em algumas ocasiões no passado. A opinião foi compartilhada por Rogério Xavier, sócio fundador da gestora SPX.

“Os bancos centrais fizeram besteira na alta [de juros], quando demoraram a reconhecer que o problema não era só na oferta, mas também na demanda, e agora estão com o problema ao contrário, pegando a trajetória [de queda] da inflação na maior parte das economias desenvolvidas”, disse ele, durante o Macro Day, evento organizado pelo BTG Pactual.

Xavier afirmou que o processo de desinflação global é difícil de ser interrompido, o que pode ser endossado até pela atitude do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de colocar de lado o mandato dele para a inflação e manter foco no mercado de trabalho. Para ele, o nervosismo recente introjetado no mercado vem justamente do medo dos BCs globais de ficar “atrás da curva”, ou seja, perder o momento correto de tomar uma decisão de política monetária – no caso, de cortar a taxa de juros. “Se o número de desemprego vier mais fraco e a taxa de desemprego avançar a 4,4% ou 4,5% [nos Estados Unidos], o mercado vai precificar [cortes] e o Fed vai entregar, não tenho dúvida”, disse.