Os bancos vão abrir às 13h e fechar às 17h nesta sexta-feira, 22, dia de jogo da seleção brasileira de futebol contra a Costa Rica pela Copa do Mundo. Segundo a Febraban, entidade que representa o setor bancário, a alteração de horário acontece “por motivos de segurança das agências e de transporte de valores”.

Ainda que as agências permaneçam fechadas, os clientes terão opções para realizar transações, como os caixas eletrônicos, aplicativos de celular, operações bancárias por telefone e internet banking.

Vale destacar que quando os jogos forem realizados às 15 horas, como na próxima quarta-feira quando a seleção enfrenta a Sérvia, o atendimento será realizado das 9 às 13 horas.

No caso de partida às 11 horas, as agências abrirão das 8h30 às 10h30 e voltam a atender a partir das 14 horas até as 16 horas.

De acordo com a entidade, os bancos devem fixar um aviso sobre a mudança no atendimento 48 horas antes da partida.