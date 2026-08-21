Banco do Povo amplia microcrédito em 23% e tíquete médio encosta em R$ 17 mil

O Banco do Povo Paulista ampliou em 22,9% o volume de microcrédito concedido a empreendedores no primeiro semestre de 2026. Foram R$ 95,9 milhões desembolsados entre janeiro e junho, ante R$ 78 milhões no mesmo período do ano passado.

O crescimento do dinheiro emprestado superou o avanço no número de operações. Os contratos passaram de 4,9 mil para 5,7 mil, alta de 15,8%. Com isso, o tíquete médio das operações subiu de cerca de R$ 15,9 mil para R$ 16,8 mil, avanço próximo de 6%.

Ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, o Banco do Povo financia micro e pequenos empreendedores formais e informais. As linhas vão de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros a partir de 0,35% ao mês, prazos de até 36 meses e carência de até 90 dias.