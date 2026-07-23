Banco do Brasil supera R$ 650 milhões em negócios no Move Brasil

O Banco do Brasil alcançou a marca de 650,9 milhões de reais em negócios no Move Brasil Táxis e Aplicativos, mostra nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, 23. O Move Brasil é uma iniciativa do governo federal que amplia o acesso ao crédito para motoristas profissionais e estimula a renovação da frota utilizada no transporte individual de passageiros.

Desde o lançamento, o Banco do Brasil já aprovou mais de 6,0 mil motoristas com propostas em 778 municípios de todas as regiões do País, com valor médio de 108,1 mil por empréstimo.

Do total de negócios, 53% das propostas foram geradas nos canais digitais do BB e 47% diretamente na rede de agências. A iniciativa contribui para ampliar a participação feminina no setor.

Com condições diferenciadas para mulheres, já foram beneficiadas 392 motoristas, com 41,4 milhões de reais em propostas de financiamentos, fortalecendo o empreendedorismo feminino, promovendo inclusão produtiva e diversidade.

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“Os resultados refletem a evolução contínua do portfólio de soluções de crédito do Banco do Brasil, impulsionada por avanços e melhorias em processos, jornadas, inteligência analítica, modelos de oferta e análise de crédito”, afirma a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

A atuação também reforça a estratégia do BB de fomentar novas oportunidades na carteira de crédito pessoa física, segmento que o banco decidiu conceder mais crédito devido a forte crise vivenciada pelo agronegócio. Além de expandir seus negócios para a linha de financiamento de veículos, a concessão de crédito nesse segmento contribui para linhas com mais garantias e menor chance de provisionamento, o que melhora a situação do banco.