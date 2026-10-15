Banco do Brasil prepara Cofrinho de Proventos para investidores

O Banco do Brasil trabalha em um projeto batizado de Cofrinho de Proventos, que pode ampliar sua atuação no mercado de investimentos para pessoas físicas. A iniciativa aponta para uma evolução do Cofrinho BB, ferramenta que permite aos clientes reservar dinheiro e aplicá-lo em um fundo de renda fixa.

A proposta em estudo é facilitar a acumulação e o reinvestimento dos rendimentos recebidos por investidores, como dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Uma das possibilidades é permitir que esses valores sejam direcionados automaticamente para aplicações financeiras, dispensando transferências manuais a cada pagamento.

O novo produto poderá representar mais um passo na estratégia do banco de estimular a formação de patrimônio entre pequenos investidores. Ainda não está definido se os recursos serão destinados exclusivamente a aplicações de renda fixa ou se poderão ser reinvestidos em ações e outros ativos, como fundos imobiliários.

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A iniciativa surge em meio à expansão do Cofrinho BB, que ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais em saldo investido em fevereiro. Na ocasião, mais de 42% dos usuários da ferramenta tinham até 25 anos, evidenciando a aposta da instituição na atração de uma nova geração de investidores.