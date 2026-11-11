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Banco do Brasil corta previsão de lucro pela metade após disparada da inadimplência

Resultado do terceiro trimestre despenca 67% e fica muito abaixo das estimativas do mercado

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 20h10 | Atualizado em 11 nov 2026, 20h12
Edifício Banco do Brasil, em Brasília
Edifício Banco do Brasil, em Brasília (Giovanni Nobile/.)
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Banco do Brasil corta previsão de lucro pela metade após disparada da inadimplência Priorize VEJA no Google

A deterioração dos empréstimos ao agronegócio levou o Banco do Brasil a reduzir pela metade sua previsão de lucro para 2026.

A instituição, uma das maiores financiadoras da produção rural brasileira, anunciou nesta quarta-feira (11) que espera encerrar o ano com ganhos entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões, diante de uma estimativa anterior de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões.

A revisão acompanha um balanço pior do que o esperado por analistas. Entre julho e setembro, o lucro líquido ajustado do banco caiu quase 67%, para R$ 1,3 bilhão. O resultado ficou muito abaixo dos R$ 3,09 bilhões projetados pelo consenso de mercado reunido pela Bloomberg.

A principal dificuldade está na capacidade de pagamento dos produtores rurais.

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Juros elevados, aumento dos custos de produção, oscilações nos preços das commodities e perdas provocadas por eventos climáticos vêm comprometendo as finanças do setor desde 2024. O crescimento das recuperações judiciais no campo agravou o problema.

Para enfrentar o avanço dos atrasos, o Banco do Brasil precisou reservar mais recursos para cobrir possíveis calotes.

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A instituição elevou de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões sua projeção de custo do crédito em 2026. O novo intervalo representa um aumento de até R$ 15 bilhões em relação às estimativas anteriores.

Agronegócio concentra pressão sobre o balanço

O Banco do Brasil tem uma exposição particularmente elevada ao crédito rural, segmento em que ocupa uma posição histórica de liderança.

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A carteira de empréstimos ao agronegócio passou a apresentar dificuldades mais persistentes depois de sucessivas safras afetadas por condições climáticas adversas, preços menos favoráveis e endividamento acumulado.

No terceiro trimestre, a inadimplência superior a 90 dias atingiu 6,92% nas operações rurais, ante 4,48% anteriormente. No conjunto da carteira do banco, o indicador chegou a 6,08%.

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O custo do crédito alcançou aproximadamente R$ 21,2 bilhões entre julho e setembro, alta de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Parte relevante desse montante está relacionada à necessidade de reconhecer perdas esperadas em operações com produtores que enfrentam dificuldades financeiras.

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A situação é especialmente delicada entre médios e grandes agricultores, muitos deles concentrados no Centro-Oeste, onde o banco possui forte presença.

O governo federal lançou iniciativas de renegociação de dívidas para aliviar a situação do setor. Até agora, porém, os programas não conseguiram produzir uma recuperação suficiente dos pagamentos para conter a deterioração dos indicadores.

O problema também afeta a capacidade de expansão do crédito. Embora a carteira ampliada do Banco do Brasil permaneça próxima de R$ 1,3 trilhão, os empréstimos ao agronegócio recuaram 4,3% no trimestre.

Rentabilidade fica distante dos bancos privados

A piora da carteira de crédito também comprometeu a rentabilidade do Banco do Brasil.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio, indicador utilizado para medir a capacidade de uma instituição financeira de gerar lucro com os recursos de seus acionistas, caiu para aproximadamente 2,8% no terceiro trimestre.

O percentual representa uma deterioração significativa em relação aos 8,3% registrados entre abril e junho.

A diferença em relação aos principais concorrentes privados também aumentou. O Itaú Unibanco, por exemplo, apresentou retorno sobre o patrimônio de 23,6% no período.

O contraste evidencia a dificuldade do Banco do Brasil de transformar sua ampla carteira de clientes e sua presença nacional em resultados financeiros, diante do aumento das despesas com inadimplência.

Antes da divulgação do balanço, analistas do Goldman Sachs, Bradesco BBI e BTG Pactual já alertavam para o risco de novas provisões e de uma revisão das metas anuais.

Capital e futuro da gestão preocupam investidores

A crise financeira ocorre em um momento de incerteza sobre a direção do Banco do Brasil.

Controlada pelo governo federal, que detém pouco mais da metade de suas ações, a instituição costuma reagir às mudanças no cenário político brasileiro.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de outubro, os papéis do banco registraram uma queda de 29% em um único pregão, a maior em pelo menos 32 anos, segundo a Bloomberg.

Investidores avaliam como eventuais mudanças na política econômica e na orientação do governo para os bancos públicos poderão afetar a rentabilidade da instituição.

Também aumentaram as especulações sobre uma possível substituição da presidente Tarciana Medeiros, nomeada para o cargo durante o atual governo Lula. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, uma troca no comando é considerada.

Outro ponto de atenção é a capacidade de capitalização do banco.

Neste ano, os acionistas aprovaram uma ampliação do limite de capital da instituição para R$ 150 bilhões, medida destinada a proporcionar maior flexibilidade financeira diante das dificuldades na carteira de empréstimos.

Na ocasião, o Banco do Brasil afirmou que não previa uma necessidade imediata de levantar novos recursos.

O agravamento da inadimplência, entretanto, reforçou as preocupações de analistas sobre a capacidade de recuperação dos resultados e a preservação dos indicadores de capital.

Recuperação depende da capacidade de pagamento dos produtores

O Banco do Brasil encerrou os nove primeiros meses de 2026 com lucro acumulado de aproximadamente R$ 8,6 bilhões, resultado que ajuda a dimensionar o enfraquecimento da rentabilidade.

Para atingir a nova projeção anual, a instituição precisará registrar lucro adicional entre R$ 400 milhões e R$ 2,4 bilhões no último trimestre.

A administração afirma que pretende priorizar operações de crédito com melhor relação entre risco e retorno, intensificar a recuperação de dívidas e fortalecer os mecanismos de renegociação.

A estratégia busca reduzir a exposição a clientes com maior probabilidade de inadimplência, mas seus resultados dependem também da evolução das condições econômicas no campo.

Uma melhora nos preços agrícolas, a redução dos custos financeiros e a normalização dos pagamentos poderiam aliviar a pressão sobre o balanço.

Por enquanto, os números mostram que a crise do crédito rural deixou de ser um problema localizado e passou a comprometer diretamente os resultados de um dos principais bancos do país.

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