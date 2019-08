Banco do Brasil anuncia novas taxas de juros no crédito imobiliário

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira, 20, novas taxas para financiamento imobiliário. No modelo, o valor dos juros anuais variam conforme o tempo de contrato, sendo melhor a condição para quem financiar o imóvel por menos tempo. A modalidade adotada é a de TR, a taxa da poupança, mais juros fixado. Mais cedo, a Caixa Econômica Federal anunciou uma modalidade de financiamento que utiliza a inflação mais taxa de juros.

Válido para as linhas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e para a Carteira Hipotecária (CH), o novo sistema caracteriza-se pela diminuição dos juros quanto mais curto for o prazo. As operações de 60 meses (cinco anos) terão taxa a partir de 7,99% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), que está zerada. Os financiamentos de 359 a 418 meses (29 anos e 11 meses a 34 anos e 10 meses) cobrarão juros a partir de 8,45% ao ano mais TR.

Nas linhas SFH e CH, o cliente têm carência de até seis meses (seis meses para pagar a primeira prestação) e a possibilidade de pular a parcela um mês por ano. A simulação com as novas taxas por prazo pode ser feita no site do BB.