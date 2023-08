Banco do Brasil acompanha Copom e já anuncia redução de juros bancários

O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 2, redução nas suas taxas de juros, em linha com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, chegando em 13,25% ao ano. No BB, essa redução pode chegar até 10 bps ao mês, conforme as características da linha, e estará disponível para os clientes a partir do dia 4 de agosto.

Na pessoa física, os juros estão mais atrativos nas linhas de crédito consignado, automático, salário, benefício, renovação e 13º Salário, com destaque para redução no Consignado INSS, de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês, na faixa mínima, e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo.

Na pessoa jurídica, reduções no desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e em outros produtos. O patamar será analisado caso a caso. “A queda da taxa de juros no país está apoiada em condições positivas, construídas ao longo de todo o primeiro semestre deste ano. Elas possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas, o que nos permite vislumbrar perspectivas de ainda maior dinamismo da economia, com mais crescimento e geração de emprego”, afirma Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.

