ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Banco de Edir Macedo, Digimais gastou R$ 271 milhões em títulos podres também adquiridos pelo Master

Negócios do fundador da Igreja Universal e de Daniel Vorcaro tinham fundos geridos pela mesma gestora, diz jornal

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 11h10 | Atualizado em 18 set 2026, 11h26
COMANDANTE - Edir Macedo: após passar para seu controle em 2020, o Banco Digimais dobrou de tamanho em apenas dois anos
COMANDANTE - Edir Macedo: após passar para seu controle em 2020, o Banco Digimais dobrou de tamanho em apenas dois anos (@bispomacedo/Instagram)
Continua após publicidade
Banco de Edir Macedo, Digimais gastou R$ 271 milhões em títulos podres também adquiridos pelo Master Priorizar nos meus resultados Google

O banco Digimais, do bispo Edir Macedo, adquiriu 271,4 milhões de reais em títulos podres do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), que encerrou suas atividades em 2009. A operação, revelada nesta sexta-feira, 18, pelo jornal Folha de S. Paulo, se deu através do fundo de investimentos Betel. O Banco Master, de Daniel Vorcaro, também pagou caro por papéis do Besc que praticamente não têm valor.

Leia reportagem de VEJA sobre o Digimais: Banco de Edir Macedo reforça urgência de fechar brechas aos crimes financeiros

Os empreendimentos de Macedo e Vorcaro tinham fundos administrados pela mesma gestora, a Reag, que foi liquidada pelo Banco Central em janeiro por indícios de violações de normas do sistema financeiro, incluindo uma suspeita de vínculo com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Siga

O Digimais era o único investidor do fundo Betel até janeiro deste ano, segundo dados da CVM obtidos pelo jornal Folha de S. Paulo. Considerando o patrimônio declarado pelo banco de Edir Macedo em seu último balanço, de 331 milhões de reais, os papéis podres do Besc representam cerca de 80% do total. O nome Betel vem de “casa de Deus” em hebraico, representando uma cidade bíblica. Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Continua após a publicidade

A compra de títulos do Besc inflava os balanços do Banco Master e permitia a tomada de grandes empréstimos. O efeito no balanço também possibilitava a emissão de um volume maior de CDBs (Certificado de Depósito Bancário) pela instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
bispo
bispo Edir Macedo
Daniel Vorcaro
Edir Macedo
Folha de São Paulo
Igreja Universal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).