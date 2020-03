Banco da Inglaterra corta taxas de juros devido ao coronavírus

O Banco da Inglaterra (BoE) anunciou nesta quarta-feira, 11, uma surpreendente redução das taxas de juros, que passam de 0,75% a 0,25%, com o objetivo de ajudar a economia ante o impacto negativo da epidemia do novo coronavírus.

O anúncio do BoE aconteceu poucas horas antes da apresentação do primeiro orçamento do governo do primeiro-ministro Boris Johnson.

Esta é redução mais expressiva desde 2009. As taxas de juros não eram tão baixas desde os meses posteriores à votação sobre o Brexit.

O BoE anunciou ainda que vai estimular os empréstimos dos bancos às empresas e às famílias para sustentar a demanda porque “provavelmente a atividade vai desacelerar consideravelmente no Reino Unido nos próximos meses”.

Continua após a publicidade

Esta será provavelmente a última decisão tomada pelo presidente do BoE, Mark Carney, que deixará o posto no fim de semana e será substituído por Andrew Bailey.

O BoE segue os passos do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que anunciou na semana passada uma redução das taxas sem esperar a próxima reunião, com o objetivo de apoiar a atividade econômica e tranquilizar os mercados, instáveis com o avanço da epidemia.

(com AFP)