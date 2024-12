Banco Central não vai segurar o dólar ‘no peito’, diz Gabriel Galípolo

O futuro presidente do Banco Central e atual diretor de política monetária da autarquia , Gabriel Galípolo, voltou a dizer que o Banco Central só intervém no câmbio quando ocorrem disfuncionalidades na flutuação do valor da moeda.

“O câmbio flutuante é um dos pilares da nossa matriz econômica e é essencial para que a gente possa passar por esse momentos como esse que estamos vendo”, disse Galípolo, nesta segunda-feira, 2, em evento promovido pela XP nesta segunda-feira, 2. A moeda americana se valorizou mais uma vez nesta segunda-feira, e atingiu uma nova máxima intradia, superando os 6,11 reais e caminhava para encerrar o dia negociada na casa dos 6,07 reais.

O diretor de política monetária disse que o BC “não vai segurar no peito o valor da moeda” e afirmou “câmbio flutuante tem cumprido seu papel muito bem”. De acordo com Galípolo, em 2025 não haverá mudança na política cambial com a chegada de Nilton David à diretoria de política monetária do BC. “Não vejo nenhum tipo de mudança com a entrada do Nilton”, disse.

Em janeiro, quando Galípolo assumir o comando do Banco Central, no lugar do atual presidente Roberto Campos Neto, a sua cadeira na diretoria da autarquia deve ficar com Nilton David, caso as indicações sejam aprovadas pelo Senado.