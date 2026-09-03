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Economia

BC liquida distribuidoras de títulos ligadas a Maurício Quadrado, ex-sócio do Master

Medida contra Trustee e Banvox foi tomada após identificação de graves violações às normas que regulam as duas instituições

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h30 | Atualizado em 3 set 2026, 09h43
Sede do Banco Central, em Brasília
Sede do Banco Central, em Brasília (Getty/Getty Images)
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BC liquida distribuidoras de títulos ligadas a Maurício Quadrado, ex-sócio do Master Priorizar nos meus resultados Google

O Banco Central (BC) determinou nesta quinta-feira, 3, o encerramento das atividades, por meio de liquidação extrajudicial, da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. As duas empresas têm sede em São Paulo e eram controladas por Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master. A Trustee ocupava posição central na administração dos fundos da Master Asset Management, área de gestão de recursos do banco de Daniel Vorcaro. Maurício Quadrado já havia exercido o cargo de presidente do Banco Master de Investimento.

A autoridade monetária atribuiu a decisão a irregularidades graves no cumprimento das normas que regem a atuação das instituições. Com a liquidação, os bens dos controladores e dos antigos administradores das duas distribuidoras ficam indisponíveis. As empresas pertencem a um conglomerado prudencial enquadrado no segmento S4 e, segundo o BC, possuem participação pequena no Sistema Financeiro Nacional. Em julho de 2026, a participação conjunta correspondia a menos de 0,001% do ativo total ajustado do sistema e a 0,76% dos recursos de terceiros administrados.

A Trustee também esteve entre os alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal em 2025. A investigação envolveu um grupo criminoso que, segundo as informações da Receita Federal, utilizava fintechs e fundos de investimento em operações destinadas à ocultação de patrimônio e à lavagem de dinheiro. O esquema teria reunido 40 fundos, com patrimônio estimado em aproximadamente 30 bilhões de reais.

No caso da Trustee, a investigação levantou suspeitas sobre a aquisição e a ocultação de bens em favor do grupo criminoso. Depois da operação, a empresa declarou que já havia deixado a administração de todos os fundos sob suspeita antes da ação policial. Segundo a distribuidora, a decisão havia sido tomada meses antes, após a identificação de problemas na atualização cadastral.

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O BC afirmou que prosseguirá com as apurações sobre a Trustee e a Banvox. Os resultados poderão levar à adoção de punições administrativas e ao encaminhamento de informações para outras autoridades, conforme as regras previstas na legislação.

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