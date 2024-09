Banco Central libera consulta a ‘dinheiro esquecido’ para empresas encerradas

Nesta terça-feira, 4, o Banco Central disponibilizou o acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) para consulta de valores das empresas encerradas. “Agora, o representante legal pode entrar no SVR com a conta pessoal Gov.br, nível ouro ou prata, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores”, informa o BC. Anteriormente, não era possível acessar o SVR devido à falta de certificado digital (e-CNPJ) das empresas com CNPJ inativo, o que é um requisito para entrar no sistema online por meio da conta Gov.br.

A instituição ainda explicou que o processo de consulta para empresas encerradas é parecido com o feito para verificar se pessoas falecidas também têm algum “dinheiro esquecido” em bancos ou demais instituições financeiras. Através do sistema, é possível checar em qual instituição estão os valores da empresa ou indivíduo com o CNPJ inativo, os dados de contato dessa, a faixa e a origem do valor.

Com essas informações em mãos, deve-se entrar em contato com a instituição e combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar que é representante legal da empresa encerrada ou da pessoa física. O BC também reforça que não é possível solicitar o valor diretamente pelo sistema.

De acordo com dados do próprio banco, o sistema tem ao todo 8,51 bilhões de reais esquecidos por pessoas físicas e jurídicas esperando serem resgatados. Um levantamento do mês de junho mostra que 41 milhões de pessoas físicas ainda têm dinheiro a receber, sendo um total de 6,6 bilhões de reais no sistema. Outras 3,4 milhões de empresas esqueceram um total de 1,9 bilhão de reais.