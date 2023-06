Banco Central frustra e pode reverter ciclo virtuoso do Ibovespa

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, uma decisão em consonância com as previsões do mercado. Além disso, a entidade excluiu de sua comunicação a perspectiva de futuros aumentos na taxa de juros. Entretanto, manteve uma postura cautelosa ao tratar dos riscos presentes nos cenários doméstico e internacional e não forneceu indicações claras quanto ao início de uma possível redução de juros, o que resultou em certa decepção por parte do mercado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez criticou a decisão do Banco Central, acusando o presidente da autarquia, Roberto Campos Netos, de agir contra os interesses econômicos do Brasil. Ele pediu que o Senado, que tem autoridade para endossar uma mudança na liderança do BC, questione as ações de Campos Neto. Segundo Lula, não há uma justificativa válida para a taxa de juros atual, especialmente considerando a ausência de inflação de demanda no país. O Comitê, no entanto, afirmou que a estratégia de sustentar a Selic nesse patamar tem sido efetiva e insistiu na necessidade de prudência e moderação num contexto de desinflação gradual e expectativas de inflação desestabilizada.

O mercado considerou o comunicado hawkish, dado que ainda demonstra desconforto com a inflação, mesmo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tendo cedido nos últimos meses. No ano, o índice acumula alta de 2,95% e 3,94% nos últimos 12 meses, o menor índice desde outubro de 2020. As expectativas de inflação para 2023 e 2024 apuradas pelo Boletim Focus recuaram e encontram-se em torno de 5,1% e 4,0%, respectivamente. O Copom reconhece que os índices de inflação ao consumidor tenham desacelerado recentemente, mas espera uma nova alta no segundo semestre do ano, e destaca que os núcleos ainda continuam superando o intervalo que seria adequado para atingir a meta estabelecida para a inflação. “Nossa interpretação é de que o comitê não sinalizou uma mudança imediata dessa estratégia, como por exemplo, uma redução em agosto”, analisa Mario Mesquita, economista-chefe do Banco Itaú em relatório. “Continuamos a projetar que o Copom dará início ao ciclo de flexibilização na reunião de setembro. Baseado no comunicado, concluímos que as futuras ações do comitê dependerão da trajetória da inflação, em especial dos elementos mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica”.

O Ibovespa negocia em queda nesta quinta-feira, ainda digerindo a decisão do BC. Por volta de 14h25 desta quinta-feira, o índice recuava 1,89%, aos 118 mil pontos. A decisão pode interromper o ciclo virtuoso da bolsa brasileira, que vinha experimentando altas consecutivas, acumulando uma valorização de 20% desde o dia 23 de março até o dia 21 de junho. Do dia 1 ao dia 15 de junho, o Ibovespa valorizou 10%, o dobro das principais bolsas e índices americanos. As curvas de juros futuro também subiram e precificam o início do corte de penas em outubro. “Acredito que o mercado esperava maior flexibilidade e reconhecimento de um cenário mais benigno, mesmo que nas entrelinhas, como é de costume deste tipo de comunicado. Para quem estava comprado na expectativa de redução da Selic já em agosto, pode ter sido um balde de água fria”, diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos. Para Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez, o Banco Central parece estar olhando mais pra reunião de setembro, enquanto o mercado parece estar mais convicto com a próxima reunião de agosto, diz Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.