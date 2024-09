Banco Central Europeu anuncia novo corte nos juros e taxa vai a 3,5%

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira, 12, uma nova redução de 0.25 ponto percentual na taxa de juros, que agora passa a 3,50%. A decisão reflete a avaliação atualizada do cenário econômico, com foco nas expectativas de inflação e na eficácia da política monetária atual. É o segundo corte de juros desde junho.

“Tendo em conta a avaliação atualizada realizada pelo Conselho do BCE quanto às perspectivas de inflação, à dinâmica da inflação subjacente e à força da transmissão da política monetária, é agora apropriado dar mais um passo no sentido de moderar o grau de restritividade da política monetária”, diz o comunicado do BCE.

De acordo com as projeções do BCE, a inflação na zona do euro deve fechar 2024 em 2,5%, caindo para 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026. No entanto, espera-se uma alta temporária no final deste ano, principalmente pela exclusão das quedas anteriores nos preços de energia. A inflação subjacente, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, foi ajustada para cima, com uma previsão de 2,9% em 2024 e 2,3% em 2025.

A economia europeia continua, no entanto, enfrentando desafios, com crescimento projetado em apenas 0,8% para o próximo ano, diz o comunicado. O BCE afirmou que manterá uma política de juros restritiva enquanto for necessário para atingir sua meta de inflação de 2% no médio prazo, tomando decisões com base em dados econômicos e financeiros.

As mudanças nas taxas de juros entram em vigor a partir de 18 de setembro. Além disso, o BCE continua a reduzir a carteira de ativos adquiridos durante a pandemia, com o programa de compras sendo descontinuado até o final de 2024.