O Banco Central colocou sob pressão um modelo de negócios que vinha ganhando espaço entre fintechs especializadas em transferências internacionais de dinheiro. Em reunião realizada na última quinta-feira com representantes do mercado financeiro, a autoridade monetária apresentou uma interpretação restritiva sobre determinadas operações que utilizam stablecoins, moedas digitais geralmente atreladas ao dólar, para transferir recursos entre diferentes países.

O entendimento do regulador é que operações nas quais uma instituição recebe reais no Brasil e assume a responsabilidade pela entrega de moeda estrangeira no exterior estão sujeitas às exigências regulatórias do mercado de câmbio, ainda que utilizem ativos digitais em etapas intermediárias da transferência.

Na prática, empresas que não dispõem das autorizações necessárias poderão ter de reformular suas operações, estabelecer parcerias com instituições autorizadas ou buscar seu próprio enquadramento regulatório. A consequência poderá ser uma pressão sobre as margens dessas companhias, justamente em um segmento que conquistou clientes oferecendo custos menores que os das instituições financeiras tradicionais.

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Uma simulação do Radar Econômico mostra que um custo adicional de intermediação de 0,1% a 0,5%, por exemplo, representaria uma despesa anual de 1 milhão a 5 milhões de reais para uma plataforma que movimentasse 1 bilhão de reais em remessas por ano.

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O mercado de stablecoins ganhou dimensões expressivas no Brasil. Segundo levantamento divulgado neste ano pela Receita Federal, essas moedas digitais já representam cerca de 80% do volume de operações com criptoativos declarado no país.

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O movimento do Banco Central não representa uma proibição generalizada das transferências internacionais com stablecoins. Ao estabelecer limites para sua utilização em determinadas estruturas comerciais, entretanto, o regulador poderá alterar o equilíbrio competitivo entre as fintechs de ativos digitais e as instituições tradicionalmente autorizadas a operar no mercado cambial.