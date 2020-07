Banco Central avisa empresas que vai liberar o WhatsApp Pay

Os meios de pagamentos receberam uma mensagem animadora do Banco Central nesta sexta-feira, 31. A autoridade monetária autorizou a volta dos testes com o WhatsApp Pay — o que estava proibido desde 23 de junho. Segundo fontes ligadas às empresas de adquirência, a formalização da autorização ainda não chegou, mas está prevista para ser recebida ainda nesta sexta.

Assim, a Cielo, a companhia que estava mais avançada na parceria com o Facebook para permitir transações financeiras por meio do aplicativo, deve sair na frente da concorrência, que será grande. “As empresas vão iniciar os testes assim que chegar a formalização do BC”, disse uma fonte.

Em junho, o Banco Central havia impedido o projeto argumentando que poderia haver riscos para o sistema financeiro. O CADE também havia alegado algo semelhante. Porém, poucos dias depois, o órgão antitruste liberou os testes. Faltava apenas o Banco Central.

A autoridade monetária também atrasou a viabilidade do WhatsApp Pay em vistas ao seu projeto próprio de transação instantânea, o PIX, que foi antecipado para 5 de outubro. Os dois projetos, um privado, outro público, devem movimentar sobremaneira o mercado de adquirência, tornando obsoletas as maquininhas, pois são fundamentados nas transações por QR Code nos smartphones.