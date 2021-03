Banco anuncia que adotará trabalho híbrido após pandemia

Não é mais especulação: a jornada de trabalho híbrida, que alterna virtual e presencial, veio para ficar. Nesta semana, a presidente do Citigroup, Jane Fraser, informou oficialmente a seus funcionários que o banco irá aderir ao novo modelo no pós-pandemia, com presença no escritório três vezes por semana e home office no restante.

O Citi é uma das maiores instituições financeiras do mundo, com presença em 160 países, onde emprega mais de 200 mil pessoas. Fraser anunciou também que o banco adotará medidas rigorosas para que seus funcionários não sejam submetidos a um aumento forçado de jornada, uma vez que o trabalho em casa, em muitos casos, mostrou-se invasivo, deixando trabalhadores em constante estado de prontidão.

Devido ao crescente uso de inteligência artificial e plataformas de comunicação virtual como Google Meet e Zoom, empresas de serviços financeiros e de tecnologia se adaptaram mais rápido do que o esperado ao home office, tanto que uma das maiores companhias de software do mundo, a SalesForce, decidiu adotar o trabalho remoto de forma definitiva depois da pandemia.