Balança comercial tem superávit de US$ 9,3 bi em outubro, com alta em exportações e importações

A balança comercial brasileira registrou superávit de 9,3 bilhões de dólares em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado é fruto de 37,8 bilhões de dólares em exportações e 28,5 bilhões de dólares em importações. Na comparação com o mesmo período de 2025, as vendas externas avançaram 20%, enquanto as compras do exterior cresceram 14,8%.

O saldo comercial ficou 39,4% acima do registrado um ano antes. Em outubro de 2025, o país havia exportado 31,5 bilhões de dólares e importado 24,8 bilhões de dólares, resultando em superávit de aproximadamente 6,7 bilhões de dólares.

Com o resultado, a corrente de comércio, que reúne exportações e importações, alcançou 66,3 bilhões de dólares no mês. No acumulado de janeiro a outubro, as exportações somaram cerca de 321,9 bilhões de dólares, alta de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações chegaram a 250,8 bilhões de dólares, avanço de 6,1%. O superávit acumulado foi de 71 bilhões de dólares, crescimento de 34,1%.

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Em relação aos negócios com os principais parceiros comerciais do Brasil, as exportações para a China, principal destino dos produtos brasileiros, somaram 8,6 bilhões de dólares em outubro, queda de 5,3% na comparação anual. No acumulado dos dez primeiros meses de 2026, porém, as vendas para o mercado chinês cresceram 10%, alcançando 93,1 bilhões de dólares.

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Já as exportações para os Estados Unidos avançaram 87% em outubro, totalizando mais de 4,3 bilhões de dólares. Com isso, as vendas brasileiras ao mercado americano acumularam alta de 0,2% entre janeiro e outubro, chegando a 31,7 bilhões de dólares.