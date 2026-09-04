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Balança comercial tem superávit de US$ 7,4 bi em agosto, com alta em exportações e importações

Vendas brasileiras ao exterior somaram mais de US$ 33 bilhões no mês, enquanto compras chegaram a US$ 25 bilhões

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 15h29 | Atualizado em 4 set 2026, 15h30
Manobra de máquina, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo
Balança comercial (Ivan Pacheco/VEJA)
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Balança comercial tem superávit de US$ 7,4 bi em agosto, com alta em exportações e importações Priorizar nos meus resultados Google

A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,4 bilhões de dólares em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 4, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado é fruto de 33,2 bilhões de dólares em exportações e 25,8 bilhões de dólares em importações. Na comparação com o mesmo período de 2025, as vendas externas avançaram cerca de 12%, enquanto as compras do exterior cresceram 9%.

O saldo comercial ficou quase 24% acima do registrado um ano antes. Em agosto de 2025, o país havia exportado cerca de 30 bilhões de dólares e importado 23,7 bilhões de dólares, resultando em superávit de 6,1 bilhões de dólares.

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Com o resultado, a corrente de comércio, que reúne exportações e importações, alcançou aproximadamente 59 bilhões de dólares no mês, reforçando o ritmo de expansão do comércio exterior brasileiro em 2026. Os números chegam após um julho também positivo, quando o país registrou superávit de 7,07 bilhões de dólares.

O desempenho ocorre em um cenário de aumento das vendas de produtos brasileiros ao exterior. Na parcial do mês, até a terceira semana, as exportações já avançavam 14,4% pela média diária, puxadas principalmente por produtos como café, soja, petróleo, minérios de cobre e carnes de aves. Naquele período, as vendas externas haviam somado mais de 24,1 bilhões de dólares.

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Em relação aos negócios com os principais parceiros comerciais do Brasil, as exportações brasileiras para a China somaram 8,3 bilhões de dólares no mês, mantendo o país como principal destino dos produtos brasileiros, mesmo com uma queda registrada de 11% em agosto.

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No acumulado de janeiro a agosto, as vendas para o mercado chinês chegaram a 77,07 bilhões de dólares, alta de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as exportações para os Estados Unidos recuaram 9,7% no acumulado do ano, para 24,1 bilhões de dólares, mas cresceram 12% em agosto, para 3,2 bilhões de dólares.

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