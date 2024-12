Balança comercial tem superávit de US$ 7 bilhões em novembro

A balança comercial registrou superávit de 7,03 bilhões de dólares em novembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, no entanto, o superávit é 20% menor.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um crescimento nas exportações de produtos da indústria de transformação, que aumentaram em 1,49 bilhão de dólares, o que representa uma alta de 10,5%. A indústria extrativa também teve um leve aumento, exportando 0,12 bilhão de dólares a mais.

Por outro lado, o setor agropecuário registrou uma queda significativa nas exportações, com uma redução de 1,52 bilhão de dólares, equivalente a uma queda de 25,2%.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, comércio e Serviços (Secex/MDIC), no acumulado do ano, o saldo é positivo de 69 bilhões de dólares, mas também é menor do que o superávit acumulado nos onze primeiros meses de 2023.

As exportações somaram 312,27 bilhões de dólares (queda de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado) e as importações somaram 242,41 bilhões de dólares, a alta é de 8,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!