Balança comercial tem saldo positivo de US$ 7,6 bilhões em julho

Em julho, a balança comercial alcançou um saldo positivo de 7,6 bilhões de dólares, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulgados nesta terça-feira, 6. O saldo ficou abaixo do registrado em julho do ano passado, quando o resultado positivo atingiu 8,2 bilhões de dólares.

As exportações em julho tiveram crescimento de 9,3%, atingindo 30,92 bilhões de dólares. De janeiro a julho, o crescimento nas exportações foi de 2,4%, atingindo 198,20 bilhões de dólares.

As exportações do setor de Agropecuária tiveram crescimento de 8,3%, totalizando 7,23 bilhões de dólares. A indústria extrativa também teve crescimento de 11,5%, totalizando 7,09 bilhões de dólares. A indústria de transformação teve crescimento das exportações de 8,9%, totalizando 16,45 bilhões de dólares.

De janeiro a julho, o superávit foi de 49,56 bilhões de dólares, queda de -6,1%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No período, as exportações da Agropecuária tiveram queda de 6,1%, totalizando 46 bilhões de dólares. Já a Indústria Extrativa teve aumento de 19,5% das exportações, chegando a 49,49 bilhões de dólares. As exportações da indústria de transformação ficaram estáveis em 101,18 bilhões de dólares.

Em julho, as importações tiveram crescimento de 15,7%, atingindo 23,28 bilhões de dólares. De janeiro a julho, o crescimento registrado foi de 5,6%, atingindo 148,65 bilhões de dólares.

Os setores que mais importaram em julho foram a agropecuária com crescimento de 35,9%, totalizando 0,48 bilhões de dólares. A indústria extrativa importou menos 1,1%, do que no mês anterior totalizando 1,42 bilhões de dólares. As importações da indústria de transformação cresceram 16,8%, totalizando 21,22 bilhões de dólares.

De janeiro a julho, o crescimento das importações foi de 5,6%, atingindo 148,65 bilhões de dólares. As importações da agropecuária cresceram 27,6%, totalizando 3,39 bilhões de dólares. A indústria Extrativa teve queda de 3,2%, registrando volume de 9,8 bilhões de dólares. A Indústria de transformação importou 6% a mais do que no mesmo período do ano anterior, totalizando 134,48 bilhões de dólares.