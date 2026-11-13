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B3 reúne executivos de bancos e BMW em imersão no Porto Digital, no Recife

Executivos de instituições financeiras participam de encontros com startups e empresas de tecnologia

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h02
Grupo de cerca de 15 pessoas sorrindo, vestindo camisetas pretas, acenando com as mãos para a câmera, em frente a dois edifícios históricos amarelos com detalhes brancos e telhados arredondados, sob céu azul com nuvens esparsas
O grupo participa de uma missão dedicada ao mercado financeiro dentro do REC'n'Play (B3/Reprodução)
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B3 reúne executivos de bancos e BMW em imersão no Porto Digital, no Recife Priorize VEJA no Google

Uma comitiva com executivos de BV, Bradesco, Caixa, Creditas, BMW, Omni Banco, Fontecred e Inter desembarcou no Recife para uma imersão no Porto Digital organizada pela Trillia. A companhia pertence a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e faz parte do negócio de dados e inteligência de mercado. A informação foi enviada à coluna nesta sexta-feira, 13.

O grupo participa de uma missão dedicada ao mercado financeiro dentro do REC’n’Play, com debates e encontros com startups e empresas que desenvolvem soluções no polo pernambucano. A comitiva está sendo acompanhada pela liderança da Trillia, incluindo Marcos Vanderlei, vice-presidente da B3 e diretor-geral da empresa.

“A ideia é aproximar nossos clientes de um dos principais polos de tecnologia e empreendedorismo do pais e criar conexões que possam se transformar em novas oportunidades”, diz Marcos Vanderlei.
“Ao trazer essas empresas para o Porto Digital, queremos fortalecer essa rede e ampliar a troca entre a Trillia, nossos clientes e outros participantes desse ambiente” conclui Vanderlei.

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