B3 reúne executivos de bancos e BMW em imersão no Porto Digital, no Recife

Uma comitiva com executivos de BV, Bradesco, Caixa, Creditas, BMW, Omni Banco, Fontecred e Inter desembarcou no Recife para uma imersão no Porto Digital organizada pela Trillia. A companhia pertence a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e faz parte do negócio de dados e inteligência de mercado. A informação foi enviada à coluna nesta sexta-feira, 13.

O grupo participa de uma missão dedicada ao mercado financeiro dentro do REC’n’Play, com debates e encontros com startups e empresas que desenvolvem soluções no polo pernambucano. A comitiva está sendo acompanhada pela liderança da Trillia, incluindo Marcos Vanderlei, vice-presidente da B3 e diretor-geral da empresa.

“A ideia é aproximar nossos clientes de um dos principais polos de tecnologia e empreendedorismo do pais e criar conexões que possam se transformar em novas oportunidades”, diz Marcos Vanderlei.

“Ao trazer essas empresas para o Porto Digital, queremos fortalecer essa rede e ampliar a troca entre a Trillia, nossos clientes e outros participantes desse ambiente” conclui Vanderlei.