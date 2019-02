B3 exclui ações da Vale de índice de sustentabilidade por Brumadinho

A decisão foi tomada na quinta-feira. Segundo a B3, “não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia”.

A administradora da bolsa diz que a exclusão decorre da aplicação do regulamento de sustentabilidade, na qual estabelece que “serão excluídos da carteira os ativos que forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do CISE, tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira”.

De acordo com a B3, o ISE é uma ferramenta para comparar a performance das empresas listadas na bolsa sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. O índice foi criado em 2015.