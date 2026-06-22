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B3 estuda mudar o Ibovespa e cobrar gestores por seu uso

Fundos indexados ao Ibovespa poderiam pagar uma taxa de licenciamento por seu uso, mas a medida ainda está em avaliação

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h37
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
AJUSTES Painel da B3: dona da bolsa avalia mudar metodologia de composição do Ibovespa (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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B3 estuda mudar o Ibovespa e cobrar gestores por seu uso Priorize VEJA no Google

A B3, dona da bolsa de valores, estuda mudanças no Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. A empresa avalia também cobrar uma licença de uso dos gestores que possuem fundos indexados ao indicador. As informações foram antecipadas pelo site Brazil Journal e confirmadas por VEJA.

Entre as mudanças cogitadas, está a incorporação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) ao Ibovespa. O objetivo seria permitir que o índice refletisse de modo mais preciso o comportamento do mercado, já que empresas com atuação relevante no Brasil possuem ações listadas nos Estados Unidos, como o banco digital Nubank e a XP Inc., holding financeira que controla a XP Investimentos. Os investidores brasileiros podem acessar os papéis dessas companhias por meio das BDRs listadas aqui – certificados de ações que espelham o comportamento das ações negociadas em Wall Street.

Segundo a reportagem do Brazil Journal, incluir os BDRs na composição não é simples, já que os fundos de pensão têm restrições para investir nesse tipo de ativo. De acordo com o site, a B3 está conversando com os órgãos reguladores do mercado sobre o tema.

Além disso, a B3 também avalia uma eventual cobrança pelo uso do Ibovespa por gestoras que o adotam como benchmark. Nos Estados Unidos, o licenciamento de índices para que sejam utilizados por fundos de investimento é comum. É o caso dos índices elaborados pela MSCI, empresa americana especializada em desenvolver índices financeiros, e da S&P. Veja a nota enviada pela B3 a VEJA:

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“A B3 informa que avalia continuamente a evolução das metodologias e dos modelos de uso de seus índices, em linha com as melhores práticas internacionais e com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

Eventuais aprimoramentos nos critérios de composição do Ibovespa têm como objetivo preservar a representatividade, a liquidez e a aderência do índice à dinâmica do mercado. Da mesma forma, a B3 analisa modelos de licenciamento e uso de seus índices, prática adotada por provedores globais, sempre apoiada em critérios técnicos.

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Qualquer alteração metodológica ou comercial, quando aplicável, seguirá os processos técnicos e de governança previstos pela B3, com transparência e comunicação adequada ao mercado e em linha com a regulação do mercado de capitais.”

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