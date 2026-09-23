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Economia

Azumi chega a 3,4 bilhões de reais com avanço dos FIDCs

Administradora fiduciária soma 137 fundos e pretende alcançar 4 bilhões de reais até dezembro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 16h00
Edgar Araujo, CEO da Azumi Investimentos
Edgar Araujo, CEO da Azumi Investimentos (Azumi/Divulgação)
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Azumi chega a 3,4 bilhões de reais com avanço dos FIDCs Priorizar nos meus resultados Google

A administradora fiduciária Azumi chegou a 3,4 bilhões de reais em recursos sob administração em setembro, ante aproximadamente 3 bilhões de reais no fim de 2025. O crescimento de 13,3% ocorreu, portanto, em nove meses e foi puxado principalmente pelos fundos de direitos creditórios.

A companhia administra atualmente 137 fundos. No encerramento de 2025 eram 126, dos quais 76 FIDCs — cerca de 60% da base naquele momento. A Azumi ainda não informou quantos FIDCs possui hoje nem quanto exatamente essa classe acrescentou aos 400 milhões de reais de crescimento registrado neste ano.

O avanço acompanha um período de forte entrada de dinheiro na categoria. Apenas no primeiro semestre, os FIDCs tiveram captação líquida de 30,6 bilhões de reais, num ambiente em que empresas e investidores têm recorrido cada vez mais a estruturas privadas de crédito.

A meta da Azumi é encerrar 2026 com 4 bilhões de reais sob administração. Para chegar lá, precisará adicionar cerca de 600 milhões de reais à plataforma nos últimos meses do ano.

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A distinção é importante: a Azumi atua como administradora fiduciária dos veículos, e os 3,4 bilhões de reais não representam recursos sob gestão direta da companhia.

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