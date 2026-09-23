Azumi chega a 3,4 bilhões de reais com avanço dos FIDCs

A administradora fiduciária Azumi chegou a 3,4 bilhões de reais em recursos sob administração em setembro, ante aproximadamente 3 bilhões de reais no fim de 2025. O crescimento de 13,3% ocorreu, portanto, em nove meses e foi puxado principalmente pelos fundos de direitos creditórios.

A companhia administra atualmente 137 fundos. No encerramento de 2025 eram 126, dos quais 76 FIDCs — cerca de 60% da base naquele momento. A Azumi ainda não informou quantos FIDCs possui hoje nem quanto exatamente essa classe acrescentou aos 400 milhões de reais de crescimento registrado neste ano.

O avanço acompanha um período de forte entrada de dinheiro na categoria. Apenas no primeiro semestre, os FIDCs tiveram captação líquida de 30,6 bilhões de reais, num ambiente em que empresas e investidores têm recorrido cada vez mais a estruturas privadas de crédito.

A meta da Azumi é encerrar 2026 com 4 bilhões de reais sob administração. Para chegar lá, precisará adicionar cerca de 600 milhões de reais à plataforma nos últimos meses do ano.

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A distinção é importante: a Azumi atua como administradora fiduciária dos veículos, e os 3,4 bilhões de reais não representam recursos sob gestão direta da companhia.