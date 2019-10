Azul lança serviço de ‘stopover’ para voos com conexão em São Paulo

A Azul anunciou nesta sexta-feira, 4, que passará a oferecer o serviço de stopover a clientes da companhia que tenham conexões em aeroportos de São Paulo. O serviço, que permite que o passageiro faça paradas de alguns dias no destino intermediário, está disponível no site da empresa e é oferecido nos aeroportos de Viracopos (Campinas), Guarulhos e Congonhas.

A empresa é a segunda a iniciar essa prática, que é uma das contrapartidas negociadas com o governo do estado na redução do ICMS incidente sobre o querosene de aviação (de 25% para 12%). A Gol começou a vender voos com stopover em agosto, e a Latam ainda está negociando a operação com a administração paulista.

“Poder oferecer essa possibilidade de parada na maior metrópole da América do Sul e um dos maiores polos culturais e gastronômicos do Brasil para os nossos Clientes é uma oportunidade incrível para quem viaja de Azul e faz conexões em qualquer aeroporto de São Paulo”, afirma John Rodgerson, presidente da Azul.

Para utilizar o stopover da Azul, o cliente precisa selecionar o serviço na seção “Para sua viagem” e escolher seus voos. A taxa de embarque do aeroporto de parada é adicional ao valor do restante da passagem. A única regra do serviço é que o embarque deve acontecer no mesmo terminal de parada. Caso desça no aeroporto de Viracopos, em Campinas, a Azul oferece 50 ônibus gratuitos que ligam o terminal à São Paulo e Sorocaba.

Além de oferecer paradas em São Paulo, a outra contrapartida era o aumento de frequências de voos no estado. Desde o início do programa “São Paulo para Todos”, em fevereiro, a Azul adicionou 300 frequências semanais ao Estado, e planeja mais 50 até o fim do ano, segundo o presidente da empresa, John Rodgerson. Ao todo, o já adicionou 600 frequências de e para o Estado desde o seu lançamento, acima da meta inicialmente estabelecida de 490 frequências.

A partir de 20 de novembro, os Clientes da Azul de Ribeirão Preto e Bauru terão mais opções de voos diretos para chegarem até a capital do estado. A companhia vai incluir três e duas frequências diárias, respectivamente, ligando o interior à capital.

A companhia informou também que a partir de 27 de outubro deve retornar suas operações em Araraquara, no interior, e que tem interesse em operar no aeroporto de Santos.