Azul fecha parceria para compartilhar voos com Alitalia

A Azul e a companhia italiana Alitalia anunciam nesta quinta-feira, 14, um amplo acordo de cooperação entre as malhas aéreas das duas empresas. Como parte da parceria, clientes da empresa italiana poderão conectar diretamente com a rede da Azul quando chegarem ao país voando pela companhia europeia. A assinatura do chamado codeshare permite aos clientes das empresas que voem entre os destinos das companhias com a emissão de apenas um bilhete e despacho de bagagem até o destino final. Os voos do acordo já estão disponíveis nos sistemas de vendas das duas empresas para viagens a partir de 2 de dezembro.

Com o acordo, serão 17 destinos domésticos da Azul que serão contemplados pela parceria. São eles: São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Belo Horizonte (Confins), Brasília, Campinas (Viracopos), Ribeirão Preto, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Navegantes, Goiânia, Salvador, Ilhéus, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife e também Vitória.

“Esse novo acordo de cooperação aumenta significativamente nossa presença no Brasil, um mercado importante com grande oportunidade de crescimento para a companhia aérea, principalmente por causa da forte presença da comunidade italiana”, diz Fabio Maria Lazzerini, vice-presidente comercial da Alitalia.

O acordo ainda precisa ser aprovado pelas autoridades regulatórias dos dois países.