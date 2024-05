Azul e Gol anunciam acordo para compartilhar voos domésticos

As companhias aéreas Azul e Gol anunciaram na noite de quinta-feira, 23, um acordo de cooperação comercial que vai conectar as suas malhas aéreas no Brasil por meio de um “codeshare” – quando se compra passagem de uma determinada aérea, mas na hora de embarcar o avião é de outra empresa.

A oferta estará disponível nos canais de vendas de ambas as empresas a partir de junho. Juntas as empresas possuem cerca de 1.500 decolagens diárias. O acordo vai criar mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão, informaram as aéreas.

O acordo sobre o compartilhamento dos voos repercutiu bem no mercado. As ações da Azul sobem mais de 9% na manhã desta sexta-feira. Os investidores especulam sobre uma fusão entre as companhias desde que a Gol anunciou seu pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, em janeiro deste ano. As empresas não confirmam negociações sobre a fusão.

Codshare

A parceria anunciada nesta semana inclui as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por uma das duas empresas e não a outra. O acordo envolve também, de acordo com as empresas, os programas de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos inclusos no codeshare.

“Com a malha altamente conectada da Azul servindo a maioria das cidades no Brasil e a forte presença da Gol nos principais mercados brasileiros, nossas ofertas complementares vão trazer aos Clientes a mais ampla gama de opções de viagem”, disse Abhi Shah, presidente da Azul.