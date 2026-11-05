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Axia Investing escolhe Uruguai para iniciar expansão na América do Sul

Grupo brasileiro de mesas proprietárias diz ter obtido autorização para operar em zona franca e estuda entrada no Paraguai e no Chile

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h00
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Montevidéu, no Uruguai (Wikipedia/VEJA.com)
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O Grupo Axia Investing, holding brasileira que controla as mesas proprietárias Axia Investing e Star Desk, escolheu o Uruguai como ponto de partida para sua expansão internacional. A companhia afirma ter obtido autorização para instalar uma operação em uma zona franca do país, depois de aproximadamente um ano de análise pelas autoridades locais. O movimento marca o início de uma estratégia de diversificação geográfica, com Paraguai e Chile entre os mercados que poderão receber investimentos futuramente.

A escolha do Uruguai levou em consideração a estabilidade institucional, as regras tributárias e as condições para estabelecer uma estrutura regional. O regime de zonas francas oferece incentivos fiscais a empresas que desenvolvem atividades autorizadas nesses espaços, incluindo serviços e tecnologia. Para a Axia, a operação funcionará como um primeiro teste antes da entrada em outros mercados sul-americanos.

“Estamos tratando o Uruguai como o primeiro passo de uma estratégia de diversificação geográfica. Antes de entrar em um novo país, precisamos entender regulação, estrutura tributária, disponibilidade de profissionais, infraestrutura e as particularidades daquele mercado”, afirma Leonardo Megale, sócio-fundador do grupo.

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Fundada em 2017, a Axia atua no segmento de mesas proprietárias, modelo no qual traders passam por processos de avaliação para operar conforme as regras estabelecidas pela empresa. Segundo a holding, suas plataformas reúnem mais de 22 mil traders cadastrados no Brasil. A internacionalização exigirá investimentos em processamento de dados, redes de comunicação e adaptação de processos operacionais às regras de cada jurisdição.

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A autorização anunciada pela empresa diz respeito à instalação em zona franca e não deve ser confundida com uma licença para atividades financeiras reguladas. A Axia informa em seu site que não possui habilitação perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para intermediar valores mobiliários ou captar recursos de terceiros. O grupo afirma que o Brasil continuará sendo seu principal mercado durante a implantação da operação uruguaia e que ainda não estabeleceu um cronograma para a entrada em outros países.

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