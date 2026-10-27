AXIA Energia negocia financiamento de até R$ 680 milhões para projeto no Nordeste

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AXIA Energia e IDB Invest iniciam negociações para um financiamento de até R$680 milhões destinado a um projeto de transmissão no Rio Grande do Norte. O empreendimento visa estabilizar a rede elétrica do Nordeste, integrar fontes renováveis e gerar mais de 2.200 empregos. A AXIA reforça sua estratégia de crescimento e disciplina financeira.

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A AXIA Energia assinou uma carta-mandato com o IDB Invest, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao setor privado, para estruturar um financiamento de até 680 milhões de reais destinado a um projeto de transmissão de energia no Rio Grande do Norte. O empreendimento, que busca reforçar a estabilidade da rede elétrica e facilitar a integração de fontes renováveis no Nordeste, tem previsão de gerar 2. 299 empregos durante sua implantação.

A assinatura representa o início das negociações para a operação financeira, mas ainda não garante a liberação dos recursos. A eventual participação do IDB Invest depende da conclusão das análises técnicas e financeiras, da negociação dos documentos e das aprovações internas da instituição.

O financiamento será direcionado ao chamado Lote 7, conquistado pela AXIA no leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em outubro de 2025. O projeto tem prazo de construção de 42 meses e Receita Anual Permitida (RAP) contratada de 71,9 milhões de reais, valor que representa a remuneração anual prevista para a prestação do serviço de transmissão.

O empreendimento contempla a instalação de três compensadores síncronos de 500 quilovolts (kV), equipamentos utilizados para controlar a tensão e contribuir para a estabilidade do sistema elétrico. Dois serão instalados na Subestação Açu III e um na Subestação João Câmara III, ambas no Rio Grande do Norte.

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A infraestrutura é considerada relevante para o Nordeste devido à elevada participação de fontes renováveis, especialmente eólica e solar, na geração de eletricidade. A Subestação João Câmara III integra um importante corredor de transmissão e funciona como ponto de conexão para a energia produzida na região.

Segundo a companhia, a negociação com o IDB Invest faz parte de uma estratégia de expansão que busca equilibrar novos investimentos e disciplina financeira. “Esse potencial financiamento faz parte da nossa estratégia de crescer com disciplina na alocação de capital. Ter o BID ao nosso lado reforça a relevância do projeto, pela experiência e pelo rigor da instituição na avaliação de investimentos”, afirma Eduardo Haiama, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da AXIA Energia.

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Empresa acumula R$ 8,7 bilhões em investimentos contratados

A iniciativa ocorre em meio à retomada dos investimentos da AXIA Energia em projetos de transmissão. Nos últimos três anos, a companhia acumulou 8,7 bilhões de reais em investimentos contratados em leilões do setor, associados a uma Receita Anual Permitida de aproximadamente 850 milhões de reais.

Desde sua capitalização, a empresa ampliou a participação nas disputas promovidas pela Aneel. Dos 51 lotes ofertados no período, apresentou propostas para 46 e venceu 12, consolidando sua presença na expansão da infraestrutura elétrica brasileira. A estratégia busca ampliar a participação da companhia em um segmento caracterizado por contratos de longo prazo e receitas reguladas, que oferecem maior previsibilidade de remuneração após a entrada em operação dos empreendimentos.

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Atualmente, a AXIA Energia responde por 17% da capacidade de geração de energia elétrica do país e por 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo dados divulgados pela própria companhia. Seu parque gerador reúne 81 usinas, sendo 47 hidrelétricas, 33 eólicas e uma solar. A possível operação com o IDB Invest poderá apoiar a execução de um dos projetos mais recentes da companhia no Nordeste, região estratégica para a expansão das fontes renováveis e para os investimentos necessários à segurança e à estabilidade da rede elétrica.