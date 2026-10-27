ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Economia

AXIA Energia negocia financiamento de até R$ 680 milhões para projeto no Nordeste

Empreendimento no Rio Grande do Norte prevê a criação de 2,3 mil empregos e integra estratégia de expansão da companhia no setor de transmissão

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 10h05 | Atualizado em 27 out 2026, 10h42
Linha de transmissão de energia elétrica com várias torres metálicas e cabos esticados sob céu azul claro. O solo em primeiro plano é de terra escura, e há uma cerca baixa de arame e grama verde no horizonte
Axia Energia (Axia Energia/Divulgação)
Continua após publicidade
AXIA Energia negocia financiamento de até R$ 680 milhões para projeto no Nordeste Priorize VEJA no Google

A AXIA Energia assinou uma carta-mandato com o IDB Invest, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado ao setor privado, para estruturar um financiamento de até 680 milhões de reais destinado a um projeto de transmissão de energia no Rio Grande do Norte. O empreendimento, que busca reforçar a estabilidade da rede elétrica e facilitar a integração de fontes renováveis no Nordeste, tem previsão de gerar 2. 299 empregos durante sua implantação.

A assinatura representa o início das negociações para a operação financeira, mas ainda não garante a liberação dos recursos. A eventual participação do IDB Invest depende da conclusão das análises técnicas e financeiras, da negociação dos documentos e das aprovações internas da instituição.

O financiamento será direcionado ao chamado Lote 7, conquistado pela AXIA no leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em outubro de 2025. O projeto tem prazo de construção de 42 meses e Receita Anual Permitida (RAP) contratada de 71,9 milhões de reais, valor que representa a remuneração anual prevista para a prestação do serviço de transmissão.

Siga

O empreendimento contempla a instalação de três compensadores síncronos de 500 quilovolts (kV), equipamentos utilizados para controlar a tensão e contribuir para a estabilidade do sistema elétrico. Dois serão instalados na Subestação Açu III e um na Subestação João Câmara III, ambas no Rio Grande do Norte.

Continua após a publicidade

A infraestrutura é considerada relevante para o Nordeste devido à elevada participação de fontes renováveis, especialmente eólica e solar, na geração de eletricidade. A Subestação João Câmara III integra um importante corredor de transmissão e funciona como ponto de conexão para a energia produzida na região.

Segundo a companhia, a negociação com o IDB Invest faz parte de uma estratégia de expansão que busca equilibrar novos investimentos e disciplina financeira. “Esse potencial financiamento faz parte da nossa estratégia de crescer com disciplina na alocação de capital. Ter o BID ao nosso lado reforça a relevância do projeto, pela experiência e pelo rigor da instituição na avaliação de investimentos”, afirma Eduardo Haiama, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da AXIA Energia.

Continua após a publicidade

Empresa acumula R$ 8,7 bilhões em investimentos contratados

A iniciativa ocorre em meio à retomada dos investimentos da AXIA Energia em projetos de transmissão. Nos últimos três anos, a companhia acumulou 8,7 bilhões de reais em investimentos contratados em leilões do setor, associados a uma Receita Anual Permitida de aproximadamente 850 milhões de reais.

Desde sua capitalização, a empresa ampliou a participação nas disputas promovidas pela Aneel. Dos 51 lotes ofertados no período, apresentou propostas para 46 e venceu 12, consolidando sua presença na expansão da infraestrutura elétrica brasileira. A estratégia busca ampliar a participação da companhia em um segmento caracterizado por contratos de longo prazo e receitas reguladas, que oferecem maior previsibilidade de remuneração após a entrada em operação dos empreendimentos.

Continua após a publicidade

Atualmente, a AXIA Energia responde por 17% da capacidade de geração de energia elétrica do país e por 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo dados divulgados pela própria companhia. Seu parque gerador reúne 81 usinas, sendo 47 hidrelétricas, 33 eólicas e uma solar. A possível operação com o IDB Invest poderá apoiar a execução de um dos projetos mais recentes da companhia no Nordeste, região estratégica para a expansão das fontes renováveis e para os investimentos necessários à segurança e à estabilidade da rede elétrica.

Publicidade
TAGS:
Economia
Energia
Negócios
Nordeste
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).