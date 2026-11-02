Quanto custa jato executivo modelo Learjet 60, o mesmo que caiu na Flórida e matou nove pessoas
Fabricado pela Bombardier, jato executivo deixou de ser produzido em 2007; nove pessoas morreram no acidente de domingo
O avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas neste domingo 1º era um Learjet 60, jato executivo de médio porte fabricado pela canadense Bombardier. A aeronave, produzida em 2004, havia partido de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas, quando caiu no condado de Palm Beach. Todos os ocupantes morreram.
Utilizado em viagens particulares, corporativas e de fretamento, o modelo tem dois motores e cabine habitualmente configurada para seis ou sete passageiros, além dos pilotos. Sua produção terminou em 2007, mas exemplares continuam sendo negociados no mercado de usados.
Quanto custa um Learjet 60?
A empresa de fretamento Air Charter Service informa uma faixa de preço de 1,5 milhão a 3 milhões de dólares para o Learjet 60. O valor é uma referência para o modelo, sem representar uma avaliação específica da unidade envolvida no acidente.
Na comercialização de aeronaves usadas, os anúncios apresentam informações como ano de fabricação, horas de voo, número de pousos, equipamentos e histórico de manutenção. Também é necessário distinguir as versões da família, que inclui configurações posteriores, como o 60SE e o 60XR.
Na plataforma Controller, um Learjet 60SE fabricado em 2006 está anunciado por 2,8 milhões de dólares. Outra unidade da mesma versão e do mesmo ano aparece por 2,995 milhões de dólares. Os exemplares acumulam aproximadamente 4.900 e 3.350 horas de voo, respectivamente. São preços pedidos pelos vendedores, que podem diferir dos valores finais das negociações.
Versões mais recentes têm ofertas superiores. Um Learjet 60XR de 2013 está anunciado na mesma plataforma por 4,3 milhões de dólares. O XR recebeu alterações nos equipamentos de bordo e na cabine em relação ao modelo original.
Como é a cabine do avião?
O Learjet 60 pode combinar poltronas individuais e um pequeno sofá, conforme a configuração escolhida para a aeronave. A disposição habitual acomoda seis ou sete passageiros. Algumas unidades permitem utilizar um assento adicional no banheiro fechado, localizado na parte traseira, de acordo com a Air Charter Service.
O compartimento de bagagens comporta aproximadamente seis malas. A empresa cita a ligação entre Chicago e Los Angeles como exemplo de trajeto que o modelo pode realizar sem escalas.
As nove pessoas que estavam no avião acidentado incluem passageiros e tripulantes. A divisão entre essas categorias ainda não havia sido informada pelas autoridades nos relatos disponíveis sobre a queda.
O que se sabe sobre a queda na Flórida?
Identificada pelo prefixo N722BD, a aeronave caiu no início da tarde de domingo, próximo a uma área residencial do condado de Palm Beach. Vídeos gravados na região mostram o jato em uma descida acentuada antes do impacto e da explosão.
Antes da queda, a tripulação relatou formação de gelo e turbulência moderada em comunicação com o controle de tráfego aéreo. Posteriormente, declarou emergência e informou uma perda rápida de altitude. A causa do acidente ainda não foi determinada.
A investigação é conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA), responsável pela aviação civil americana. O NTSB anunciou o envio de investigadores ao local e uma entrevista coletiva para esta segunda-feira (2).