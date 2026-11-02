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Quanto custa jato executivo modelo Learjet 60, o mesmo que caiu na Flórida e matou nove pessoas

Fabricado pela Bombardier, jato executivo deixou de ser produzido em 2007; nove pessoas morreram no acidente de domingo

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 08h38 | Atualizado em 2 nov 2026, 09h18
Jato executivo branco com listras douradas e azuis estacionado em pátio de aeroporto, com hangares ao fundo sob céu nublado
Identificada pelo prefixo N722BD, a aeronave caiu no início da tarde de domingo, próximo a uma área residencial do condado de Palm Beach. (Air Charter Service/Reprodução)
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O avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas neste domingo 1º era um Learjet 60, jato executivo de médio porte fabricado pela canadense Bombardier. A aeronave, produzida em 2004, havia partido de Austin, no Texas, com destino a North Eleuthera, nas Bahamas, quando caiu no condado de Palm Beach. Todos os ocupantes morreram.

Utilizado em viagens particulares, corporativas e de fretamento, o modelo tem dois motores e cabine habitualmente configurada para seis ou sete passageiros, além dos pilotos. Sua produção terminou em 2007, mas exemplares continuam sendo negociados no mercado de usados.

Quanto custa um Learjet 60?

A empresa de fretamento Air Charter Service informa uma faixa de preço de 1,5 milhão a 3 milhões de dólares para o Learjet 60. O valor é uma referência para o modelo, sem representar uma avaliação específica da unidade envolvida no acidente.

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Na comercialização de aeronaves usadas, os anúncios apresentam informações como ano de fabricação, horas de voo, número de pousos, equipamentos e histórico de manutenção. Também é necessário distinguir as versões da família, que inclui configurações posteriores, como o 60SE e o 60XR.

Na plataforma Controller, um Learjet 60SE fabricado em 2006 está anunciado por 2,8 milhões de dólares. Outra unidade da mesma versão e do mesmo ano aparece por 2,995 milhões de dólares. Os exemplares acumulam aproximadamente 4.900 e 3.350 horas de voo, respectivamente. São preços pedidos pelos vendedores, que podem diferir dos valores finais das negociações.

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Versões mais recentes têm ofertas superiores. Um Learjet 60XR de 2013 está anunciado na mesma plataforma por 4,3 milhões de dólares. O XR recebeu alterações nos equipamentos de bordo e na cabine em relação ao modelo original.

Como é a cabine do avião?

O Learjet 60 pode combinar poltronas individuais e um pequeno sofá, conforme a configuração escolhida para a aeronave. A disposição habitual acomoda seis ou sete passageiros. Algumas unidades permitem utilizar um assento adicional no banheiro fechado, localizado na parte traseira, de acordo com a Air Charter Service.

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O compartimento de bagagens comporta aproximadamente seis malas. A empresa cita a ligação entre Chicago e Los Angeles como exemplo de trajeto que o modelo pode realizar sem escalas.

As nove pessoas que estavam no avião acidentado incluem passageiros e tripulantes. A divisão entre essas categorias ainda não havia sido informada pelas autoridades nos relatos disponíveis sobre a queda.

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O que se sabe sobre a queda na Flórida?

Identificada pelo prefixo N722BD, a aeronave caiu no início da tarde de domingo, próximo a uma área residencial do condado de Palm Beach. Vídeos gravados na região mostram o jato em uma descida acentuada antes do impacto e da explosão.

Antes da queda, a tripulação relatou formação de gelo e turbulência moderada em comunicação com o controle de tráfego aéreo. Posteriormente, declarou emergência e informou uma perda rápida de altitude. A causa do acidente ainda não foi determinada.

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A investigação é conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA), responsável pela aviação civil americana. O NTSB anunciou o envio de investigadores ao local e uma entrevista coletiva para esta segunda-feira (2).

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